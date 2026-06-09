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Обвал логістичного трафіку в окупантів до Криму на 71% – СБС

Денис Молотов
Денис Молотов
Обвал логістичного трафіку в окупантів до Криму на 71% – СБС
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські сили були змушені офіційно заборонити рух військових вантажів ключовою стратегічною трасою, що з’єднує тимчасово окуповані українські міста Маріуполь на Донеччині та Сімферополь у Криму. Причиною такого кроку стали безперервні та нищівні удари українських FPV-дронів і безпілотників-камікадзе великої дальності. Внаслідок повітряних атак загальний трафік на південному напрямку обвалився на понад 70%, повідомили у пресцентрі Командування Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ у вівторок, 9 червня 2026 року.

Військове командування окупантів ухвалило це екстрене рішення через критичні втрати колісної техніки. За наявною верифікованою інформацією розвідки, жорсткі обмеження почали діяти з неділі, 7 червня.

📢 «Командування противника повністю заборонило використання автомобільних доріг федерального значення Р-280 (так звана магістраль “новоросія”) та А-291 (так звана автотраса “Таврида”) для перевезення матеріальних засобів в інтересах своїх з’єднань і військових частин. Це рішення ухвалене після серії успішних уражень транспорту окупаційного угруповання на всьому південному операційному напрямку», – йдеться в офіційній заяві відомства.

Координація родів військ та статистика знищення логістики
Обвал логістичного трафіку в окупантів до Криму на 71% – СБС 01
Фото ілюстративне / Сили безпілотних систем ЗС України / 09.06.2026

Успішна повітряна облога сухопутного коридору стала результатом тривалої та ретельно спланованої спільної операції різних компонентів оборонного сектору України.

До ефективного знищення військової логістики росіян в оперативній глибині наразі залучені:

  • Спеціалізовані підрозділи Сил безпілотних систем (СБС);
  • Армійська авіація та артилерійські комплекси (АК) ЗСУ;
  • Ударні загони Національної гвардії України (НГУ);
  • Групи спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ССО);
  • Контррозвідка та спецпідрозділи Служби безпеки України (СБУ).

За точними даними об’єктивного контролю військових, лише за останні два тижні інтенсивних ударів щоденний вантажний трафік армії рф на відповідній ділянці магістралі скоротився орієнтовно на 71 %. Показники впали з колишніх 3800 військових транспортних засобів до усього 1100 машин на добу. Це є болісно відчутним мінімумом для цього логістичного вузла.

Наслідки для фронту: перехід на запасні маршрути

Українські військові аналітики зазначають, що введені ворогом обмеження суттєво підривають мобільність їхніх підрозділів на лінії зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях.

Представники Сил безпілотних систем детально роз’яснили оперативне значення успіху:

📢 «Ці заходи не означають миттєвої чи повної фізичної блокади вказаного південного маршруту. Однак це офіційно свідчить про дуже суттєве обмеження логістичних можливостей противника та змушує його поспіхом використовувати довші й хиткі запасні маршрути», – розповіли у СБС, пообіцявши і надалі методично знижувати спроможність ворога до швидкого оперативного маневру, постачання боєприпасів та підтримання темпу наступальних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що весь автомобільний коридор Крим — Донецьк фактично перебуває у вогні через безперервне полювання українських нічних дронів-бомбардувальників. Головне управління розвідки (ГУР) МО також оприлюднило унікальні відеокадри, які наочно демонструють, як саме українські спецпризначенці блокують логістику росіян.

Ці дії розгортаються на тлі повідомлень провідних міжнародних ЗМІ, які констатують, що Україна успішно розпочала масштабну літню операцію із примусу росії до справедливого миру шляхом руйнування її економічного та мілітарного потенціалу в тилу.

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