Ізраїлю та Ірану потрібно негайно зупинити небезпечний обмін масованими ударами та повернутися до виконання раніше досягнутих угод. Про це офіційно заявив Президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соціальній мережі Truth Social у понеділок, 8 червня 2026 року, реагуючи на різке загострення військової ситуації у регіоні.

Американський лідер виступив із лаконічною, але максимально жорсткою вимогою до керівництва обох держав.

📢 «Ізраїль та Іран мають негайно припинити вогонь», – коротко написав очільник Білого дому на своїй медіаплатформі.

Нагадаємо, напередодні, у неділю, 7 червня, Іран здійснив масований ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю на тлі чергового витка напруженості. Це відбулося саме тоді, коли президент Трамп публічно закликав ізраїльський уряд утриматися від нанесення ударів у відповідь та оптимістично заявляв про фінальну стадію підготовки великої стратегічної угоди з Тегераном.

Спроби Трампа зупинити «вендету» Нетаньягу та удари по Бейруту

У своїх інтерв’ю американським медіа Дональд Трамп не приховував, що намагався задіяти важелі особистої дипломатії, аби втримати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу від ухвалення радикальних рішень.

Президент США розкрив деталі своїх телефонних планів журналістам:

📢 «Я зараз зателефоную Бібі та скажу йому не мститися. Кожен з них отримав свою розвагу. Ізраїль завдав удару, і Іран завдав удару. Нам не потрібен ще один», — зазначив Трамп у коментарі.

Він окремо зауважив, що перші іранські удари по базах не завдали суттєвої матеріальної шкоди завдяки ефективній роботі систем ППО, і висловив велику надію, що ізраїльська сторона продемонструє стриманість. За його словами, якщо «Бібі» завдасть нового удару у відповідь, це протистояння триватиме безперервно, «як і останні 47 років, або останні 3000 років».</em>

Трамп наголосив, що Вашингтон був максимально близьким до підписання історичного документа з Іраном, а ескалація здатна повністю перекреслити ці багатомісячні зусилля.

У спеціальному коментарі для телеканалу Fox News президент США також дав чітку пораду керівництву Ісламської Республіки, закликавши їх зупинити пуски:

📢 «Ось що я б порадив Ірану: ви випустили свої ракети, цього достатньо. Повертайтеся за стіл переговорів і домовляйтеся».

Водночас Дональд Трамп піддав гострій критиці попередні авіаудари Ізраїлю по південних передмістях Бейрута в неділю, заявивши, що він украй «не задоволений цим» кроком єврейської держави.

Масований обстріл 8 червня: позиція Ізраїлю та удари по Махшахру

Попри наполегливі заклики з Вашингтона, військове командування Ізраїлю ухвалило рішення діяти безкомпромісно. Уже вранці у понеділок, 8 червня, військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серії потужних авіаударів по великих військових цілях та нафтохімічному комплексу в місті Махшахр у західній та центральній частинах Ірану.

Іранські військові сили зі свого боку негайно здійснили відповідну атаку, випустивши по ізраїльських містах черговий щільний залп із 11 балістичних ракет великої дальності, що змусило мільйони людей шукати прихистку в бомбосховищах.

Офіційну позицію Єрусалима щодо масштабів операції оприлюднив посол Ізраїлю в Сполучених Штатах Америки Єхіель Лейтер у соціальній мережі Х:

Рівень загрози. Дипломат підтвердив випуск 11 балістичних ракет з боку Ірану і наголосив, що кожна з них здатна «зрівняти з землею цілий район і вбити сотні людей» ;

Дипломат підтвердив випуск 11 балістичних ракет з боку Ірану і наголосив, що кожна з них здатна ; Право на захист. Посол підкреслив, що жодна « поважаюча себе країна у світі не потерпить подібної атаки, як не збирається терпіти її й Ізраїль» ;

Посол підкреслив, що жодна « ; Цілі ЦАХАЛу. «Ізраїль зараз цілиться в іранські пускові майданчики ракет класу “земля-земля”. А також в об’єкти інфраструктури, не пов’язані з енергетичним сектором», – уточнив Єхіель Лейтер.

За даними КВІР, іранські ракети були націлені на великі промислові центри та нафтохімічні заводи в районі Хайфи.

👉 Також нагадаємо, що лідери Великої Британії, Німеччини та Франції після тривалих закритих переговорів із шостим президентом України В.О. Зеленським виступили з консолідованою жорсткою вимогою до російської федерації.