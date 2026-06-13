Особливості житлової політики та соціального захисту Коломийчиської громади

Попри невелику кількість зареєстрованих переселенців, громада продовжує системно працювати над забезпеченням їхніх потреб – від житлових питань і компенсацій до медичної та психологічної підтримки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📢 «Найбільш актуальними на сьогодні для внутрішньо переміщених осіб Коломийчиської громади залишаються питання житлової політики та соціального захисту. Звернення, які стосуються житлових питань, складають до 40 відсотків від усіх звернень наших громадян, а соціального захисту – близько 30 відсотків», – повідомила начальниця Коломийчиської сільської військової адміністрації Галина Радченко.

Спрямування 7,2 мільйона гривень на житлові сертифікати

Внаслідок активних бойових дій 90 відсотків інфраструктурних об’єктів Коломийчиської громади пошкоджені або знищені. Втрата власного житла залишається однією з найгостріших проблем для жителів громади.

Для її вирішення при адміністрації створено Комісію з обстеження житлових будинків, об’єктів нерухомого майна та оцінки розмірів збитків. Також діє Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти.

Станом на 1 червня 2026 року жителі громади подали 43 заяви щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. Поточні результати розгляду цих документів виглядають так:

по 17 поданих заявах офіційний розгляд наразі зупинено;

17 заявникам повністю відмовлено у наданні грошової компенсації;

на затвердження керівництву передано три профільні заяви;

сформовано чотири житлові сертифікати з урахуванням співвласників на загальну суму 7,2 мільйона гривень.

На жаль, через активні бойові дії на території громади повноцінна реалізація механізмів компенсацій має суттєві обмеження. Основна причина більшості відмов – повна відсутність геопросторових даних і меж земельних ділянок. Це не дозволяє точно визначити розташування окремих об’єктів та застосувати сучасні інструменти дистанційного зондування землі.

📢 «Отримати житловий сертифікат – це наша єдина надія на новий дім. Ми розуміємо, що процес складний, але вдячні громаді за те, що вона бореться за наші права», – розповідає переселенка з Коломийчиської громади Надія.

Захист майнових прав та відновлення документів

Багато жителів громади втратили документи на нерухоме або рухоме майно під час евакуації. Через це підтвердити право власності чи відновити документи швидко вдається не завжди.

Спеціалісти адміністрації допомагають громадянам оформлювати інформаційні повідомлення про пошкоджене та знищене майно. Вони допомагають збирати необхідні документи та подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через портал або мобільний застосунок «Дія».

У межах співпраці Коломийчиської СВА та ГО «Захист Держави» фахову юридичну допомогу у відновленні документів надають спеціалісти громадської організації.

Медична допомога: щоп’ятниці – прийом лікаря в Харкові

Одним із важливих напрямів роботи залишається забезпечення доступу переселенців до якісних медичних послуг. Щоп’ятниці в Харкові, на базі офісу Коломийчиської СВА, внутрішньо переміщених осіб приймає лікарка Сватівського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Спеціаліст проводить огляд пацієнтів, виписує рецепти за державною програмою «Доступні ліки». Також надаються направлення до профільних спеціалістів та консультації щодо профілактики захворювань і здорового способу життя.

Крім того, в межах співпраці з Рубіжанською міською лікарнею жителі громади можуть підписати декларацію із сімейним лікарем. Це дозволяє отримувати медичні послуги за Програмою медичних гарантій. Фахівці Центру ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні регулярно проводять для переселенців лекції та консультації зі збереження психологічного здоров’я.

Виділення 1,7 мільйона гривень для ВПО та військових

Значна частина місцевих програм спрямована на підтримку ветеранів війни, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, родин Захисників і Захисниць України. Допомога надається і громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За місцевою програмою виплати грошової підтримки ветеранам війни, учасникам захисту України, членам сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених і поранених, а також курсантам військових навчальних закладів з початку 2026 року спрямовано 876 тисяч гривень.

Розподіл фінансування за цією програмою відбувся наступним чином:

грошову підтримку отримали 25 учасників бойових дій та двоє військовослужбовців на суму 702 тисячі гривень;

три родини загиблих Захисників одержали виплати у розмірі 78 тисяч гривень;

член сім’ї військовослужбовця, який зник безвісти за особливих обставин, отримав 26 тисяч гривень;

четверо учасників бойових дій та один військовослужбовець отримали кошти на лікування на загальну суму 50 тисяч гривень;

один курсант військового навчального закладу отримав виплату в розмірі 20 тисяч гривень.

Загалом на реалізацію цієї програми у 2026 році передбачено 1,3 мільйона гривень.

У межах Комплексної програми соціального захисту населення Коломийчиської громади на 2026–2028 роки за п’ять місяців 2026 року фінансову підтримку на лікування отримали 16 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 80 тисяч гривень. Ще 10 тисяч гривень спрямовано на підтримку сім’ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Загальний обсяг фінансування цієї програми у 2026 році становить 404 тисячі гривень.

📢 «Коли я захворів і потребував лікування, підтримка від громади надійшла вчасно. Це не вирішило всіх проблем, але дозволило придбати необхідні ліки та не залишитися сам на сам із бідою», – розповідає переселенець із Коломийчиської громади Петро.

Консультації, захист прав та підтримка людей

Крім того, працівники відділу з питань забезпечення соціальних та публічних послуг постійно здійснюють прийом громадян. Вони надають консультації та супроводжують мешканців під час оформлення необхідних документів. На офіційних інформаційних ресурсах Коломийчиської СВА регулярно публікуються корисні матеріали щодо діючих соціальних програм.

📢 «Діяльність військової адміністрації спрямована на те, щоб внутрішньо переміщені особи отримували соціальні послуги, гуманітарну допомогу, медичні та психологічні послуги, а також необхідну фінансову допомогу. Навіть у найскладніших умовах ми продовжуємо працювати для наших людей», – підсумовує начальниця Коломийчиської сільської військової адміністрації Галина Радченко.

Для жителів Коломийчиської громади така робота означає можливість отримати житловий сертифікат, відновити документи, скористатися медичними послугами чи отримати необхідну фінансову допомогу. Саме з вирішення таких практичних питань починається повернення відчуття стабільності та впевненості в майбутньому.

👉 Також нагадаємо, що У Попаснянській громаді одним із головних напрямів роботи з консолідації стала підтримка внутрішньо переміщених осіб через гуманітарні хаби, освітні ініціативи, творчі проєкти та заходи для дітей і молоді.