Скандал на Одещині: діти складали НМТ 13 годин поспіль без належних умов

В Одеській області у понеділок, 8 червня, через затяжні та регулярні повітряні тривоги в одному з офіційних екзаменаційних центрів випускники шкіл були змушені писати підсумкове тестування протягом 13 годин без належного централізованого доступу до питної води та продуктів харчування. Про це офіційно повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 9 червня 2026 року.

За цим фактом офіс омбудсмена вже розпочав екстрену перевірку дій відповідальних осіб Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Правозахисник констатував повну неготовність обраної локації до кризових сценаріїв, які є звичними для воєнного стану:

📢 «Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 – понад 13 годин безперервного виснажливого стресу для дітей. За словами безпосередніх учасників, увесь цей час їм на місці не забезпечили навіть базових умов — доступу до води та харчування», – написав обурений омбудсмен.

Обмеження зв’язку та критичне становище дітей-сиріт

Ситуація суттєво ускладнювалася жорсткими інструкційними правилами безпеки та секретності НМТ, які за умов тривалої затримки почали працювати проти самих абітурієнтів.

Слідчі офісу уповноваженого зафіксували такі правопорушення під час інциденту:

Блокування комунікації. Особистий зв’язок із батьками у школярів був суттєво обмежений інструкторами центру: зателефонувати рідним дозволили лише окремим дітям, яким посеред дня стало фізично зле;

Особистий зв’язок із батьками у школярів був суттєво обмежений інструкторами центру: зателефонувати рідним дозволили лише окремим дітям, яким посеред дня стало фізично зле; Відсутність опіки. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, взагалі фактично залишилися повністю без будь-якої сторонньої підтримки чи забезпечення під час багатогодинного перебування в закритому центрі тестування;

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, взагалі фактично залишилися повністю без будь-якої сторонньої підтримки чи забезпечення під час багатогодинного перебування в закритому центрі тестування; Батьківський порятунок. Згодом, виключно завдяки особистій екстреній ініціативі вчителів та стурбованих батьків, які приїхали під будівлю, учасникам все ж вдалося передати всередину питну воду та легку їжу.

Принцип “чужих дітей не буває” та небайдужість дорослих дозволили хоча б якось забезпечити мінімальним харчуванням дітей-сиріт і тих випускників, чиї батьки перебували на роботі чи в інших містах і не змогли оперативно привезти продукти до Центру оцінювання.

Сумніви в об’єктивності та правила додаткової сесії

Після остаточного завершення тестування о 22:00, підлітки масово повідомляли своїм викладачам про критичне ментальне виснаження, повну втрату концентрації та фізичну неможливість нормально сприймати й виконувати складні екзаменаційні завдання.

Дмитро Лубінець висловив серйозні сумніви щодо легітимності отриманих оцінок:

📢 «Останні предметні блоки виконувалися випускниками в стані крайньої втоми. Це зараз ставить під великий сумнів об’єктивність підсумкових результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання. За наявною інформацією, організатори запропонували учасникам написати заяви на додаткову сесію НМТ — проте без чітких дат і будь-яких гарантій, що подібна ситуація знову не повториться», – наголосив омбудсмен, вимагаючи від МОН негайного перегляду інструкцій.

Нагадаємо, що основні сесії національного мультипредметного тесту офіційно стартували в Україні 20 травня. Вони мають тривати за графіком до 25 червня. Цьогоріч для участі в НМТ зареєструвалися понад 350 тисяч осіб, включаючи тисячі українських випускників, які перебувають за кордоном.

Тестування проходить за торішньою жорсткою моделлю: всі предмети складаються в один день із можливістю призначення додаткових сесій для тих, хто не завершив тест через тривогу чи відключення світла. Обов’язковими для всіх залишаються українська мова, математика та історія України, до яких вступники додають один предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія чи українська література).