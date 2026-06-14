Окупанти маскують бензовози під цивільний транспорт та молоковози – МВС

Українські військові системно уражають логістичні маршрути росіян через окуповані території, через що ворожі війська вдаються до маскування техніки. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає інформаційне агентство «Укрінформ» у неділю, 14 червня.

Ефективна робота українських Сил оборони з перекриття каналів постачання змушує окупаційні підрозділи шукати нестандартні та хитрі способи доставки пального.

Маскування паливозаправників під харчовий транспорт

росіяни встановлюють спеціальні надбудови на бензовози, щоб приховати їхнє справжнє призначення та надати їм вигляду звичайного цивільного транспорту.

📢 «Доходить до того, що вони вже навіть конструюють надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто, і навіть є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока», – розповів Плетенчук.

Прагнення убезпечити логістичні маршрути росіян призводить до використання різноманітних маскувальних засобів:

створення фальшивих бортових надбудов над круглими паливними цистернами;

перефарбування спеціальної військової техніки у кольори цивільних логістичних компаній;

залучення реального технологічного транспорту для харчових продуктів (зокрема, молоковозів) під потреби паливного забезпечення.

Нагадаємо, раніше житель Криму вже показав, як на півострові маскують військові бензовози. Після публікації цих кадрів його оперативно затримали російські спецслужби та під тиском змусили давати вибачення і пояснення на камеру.

Стан транспортних артерій та запаси пального в Криму

Окремо речник ВМС чітко відзначив, що ворог наразі взагалі не використовує Кримський міст для перевезення залізничних чи автомобільних цистерн з пальним. Не придатні для таких небезпечних перевезень і морські пороми через отримані раніше суттєві ушкодження від українських ударів.

Втім, додав Дмитро Плетенчук, для безпосередніх військових цілей необхідне пальне на окупованому півострові поки що є. Ворог розраховує на власні внутрішні накопичувальні бази.

📢 «Якщо брати складову, яка безпосередньо нас цікавить, то принаймні поки що ми бачимо, що військова авіація активна. Катери теж виходять, але знов таки, звісно, що ворог, маючи досить розгалужену, розвинену військову інфраструктуру, має якісь запаси для цього. Це гра в довгу, і в будь-якому разі я впевнений, що часом ми зможемо з вами спостерігати зменшення активності ворога безпосередньо в тимчасово окупованому Криму. Питання в тому, в чому воно буде виражатися», – резюмував речник ВМС.

👉 Також нагадаємо, що Сили безпілотних систем Збройних сил України вдарили по розташованому в Армянську заводу «Кримський титан», який забезпечує російське військове виробництво діоксидом титану та сірчаною кислотою.