Представників ТЦК порізали ножем на Одещині

Ілюстративне фото з відкритих джерел.

В селі Байбузівка Подільського району на Одещині стався черговий конфлікт з представниками ТЦК. Чоловік з ножем поранив працівників ТЦК, які хотіли його мобілізувати. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП у неділю, 10 травня. Двоє військовослужбовців отримали важкі поранення.

Інцидент відбувся під час перевірки документів за участю співробітників Національної поліції. Правоохоронці встановили, що зупинений громадянин перебуває у «розшуку». Конфлікт виник під час транспортування чоловіка до територіального центру комплектування для оформлення.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Одеського обласного ТЦК / 09.05.2026

📢 «Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення», – йдеться в повідомленні військкомату.

Чоловік застосував ніж проти групи оповіщення. Працівники ТЦК отримали «чисельні ножові поранення». Наразі обидва потерпілих госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як важкий та борються за їхнє життя. Поліція розпочала слідчі дії за даним фактом.

Конфлікти під час мобілізаційних заходів

Випадок на Одещині став черговим у низці гучних конфліктів з ТЦК. Раніше медіа повідомляли про стрілянину на Закарпатті. Там військові відкрили вогонь під час спроби штурму будівлі ТЦК у Міжгір’ї. Подія сталася після мобілізації представника ромської громади. Про це інформував журналіст Віталій Глагола.

Подібні випадки із застосуванням холодної зброї фіксували і в інших містах:
  • У Вінниці під час перевірки документів чоловік поранив ножем двох представників ТЦК.
  • У Львові працівник митниці напав на працівника ТЦК, щоб завадити мобілізації свого брата.
  • У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
  • У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю у справі про активну протидію працівникам ТЦК.
  • У Харкові під час проведення заходів з “оповіщення” військовозобов’язаних один із працівників ТЦК зазнав ножового поранення.

Правоохоронні органи продовжують з’ясовувати деталі інциденту в Байбузівці. Інформація про те, що зараз з чоловіком, що протидіяв ТЦК наразі не повідомляється.

