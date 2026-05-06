рф атакувала дитсадок у Сумах та розстріляла авто з цивільними

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на суми / 06.05.2026

Середа, 6 травня 2026 року, розпочалася для Сумщини з чергового акту терору. Попри ініційований Україною режим припинення вогню, російські війська завдали масованого удару дронами по обласному центру та прицільно атакували цивільний транспорт у передмісті. Про це повідомила міська рада в середу, 6 травня.

Удар по дитячому садку в Сумах

Близько ранку два ворожі БпЛА поцілили безпосередньо в будівлю дитячого садочка, розташованого в середмісті Сум. Внаслідок влучань у житловому секторі та на території інфраструктурних об’єктів спалахнули масштабні пожежі.

📢 «Зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста – в будівлю дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. На місці події працюють усі відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідовували наслідки атак одночасно за трьома адресами. Роботи ускладнювалися через тактику «подвійного удару» — вогнеборці були змушені перечікувати загрозу в укриттях під час повторних тривог.

  • Постраждалі: За попередніми даними міськради та ДСНС, травмовано двох цивільних людей.
Трагедія в передмісті: розстріл автівки дроном

Очільник Сумської ОВА повідомив про цілеспрямований напад на цивільне авто на території Стецьківського старостату Сумської громади.

Внаслідок прямого влучання дрона в автомобіль загинула жінка-пасажирка. Водій отримав тяжкі травми та був терміново госпіталізований. Медики борються за його життя.

За інформацією рятувальників ДСНС:

📢 «Ворог наніс серію ударів по Сумах: пожежі ліквідовано, є постраждалі. Сьогодні жителі Сум пережили чергову масовану атаку по місту. Внаслідок ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі виникли пожежі. Співробітники ДСНС одночасно працювали за трьома різними адресами. Через загрозу повторних ударів рятувальники вимушені були періодично призупиняти роботи. Пожежі ліквідовано. Попередньо відомо про двох травмованих громадян».

Цинічне ігнорування «режиму тиші»

Сьогоднішня атака є особливо цинічною, оскільки саме з 6 травня Україна ініціювала режим припинення вогню.

📢 «москва вкотре продемонструвала свою недоговороспроможність, проігнорувавши справедливий заклик до припинення бойових дій», — заявили в МЗС України.

Протягом ночі та ранку ворог випустив по території України 108 безпілотників та 3 ракети. Окрім Сум, під масованими ударами опинилися Харків та Запоріжжя.

Також нагадаємо, що у вівторок, 5 травня 2026 року, російська авіація завдала терористичного удару по густонаселеному району Краматорська. Використання фугасних авіабомб у самому серці міста призвело до значних руйнувань та загибелі цивільних мешканців.

