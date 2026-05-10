Фіцо передав відповідь кремля Зеленському

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву після поїздки на москву. Він розповів про результати переговорів із російським лідером у своїх соціальних мережах. За словами Фіцо, Володимир Зеленський має сам ініціювати пряму розмову. Це стосується випадків, якщо Київ зацікавлений у завершенні війни.

Політик зазначив, що раніше зустрічався з шостим українським президентом у Вірменії. Тоді він отримав від Зеленського певне послання до кремля.

📢 «Він (Зеленський – ред.) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з володимиром путіним у будь-якому форматі», – розповів прем’єр.

Згодом Фіцо оприлюднив офіційну відповідь, яку надав володимир путін. За його даними, кремль наполягає на особистому контакті між лідерами двох держав.

📢 «Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном», – сказав словацький прем’єр.

Підтримка режиму тиші та дипломатичних зусиль

Також глава уряду Словаччини підтримав продовження режиму припинення вогню. Мова йде про перемир’я, що діятиме до 11 травня. Політик вважає цей крок необхідним для початку реального діалогу.

📢 «Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно – дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство», – заявив Фіцо.

Окремо прем’єр-міністр висловився про стосунки Європейського Союзу та росії. Він виступив проти створення нових бар’єрів між країнами. Фіцо зазначив, що «відкидає нову залізну завісу між ЄС та росією». Також він «зацікавлений у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах з цією світовою державою».

