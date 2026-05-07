У кремлі заявили про відсутність сенсу у новому раунді тристоронніх консультацій між москвою, Вашингтоном та Києвом. Про це у четвер, 7 травня 2026 року, повідомив помічник глави рф юрій ушаков. Російська сторона продовжує наполягати на виконанні своїх територіальних вимог як передумові для діалогу. Про це повідомляють росЗМІ та пропагандистські «інформаційні» ресурси рашистів у четвер, 7 травня.

За словами представника кремля, подальший прогрес у дипломатичному процесі можливий лише за умови виведення українських військ із території Донбасу. У москві вважають обговорення будь-яких інших варіантів марною тратою часу.

📢 «Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговорники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться воєнні дії, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення подальшого довгострокового врегулювання», — уточнив Ушаков журналістам.

Наразі російська влада очікує на відповідну реакцію від шостого президента України В.О. Зеленського. До виконання зазначеної умови будь-які мирні переговори російська сторона вважає передчасними, а ушаков це назвав «витратою часу».

Дипломатична місія Рустема Умєрова в Маямі

На фоні жорсткої риторики рф, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів. У межах візиту запланована низка зустрічей із представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Агентство Bloomberg раніше анонсувало поїздку Умєрова до Маямі для переговорів зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Журналісти видання зазначають, що поточні мирні переговори між росією та Україною фактично зайшли у глухий кут через розбіжності у територіальних питаннях.

Контекст та попередні домовленості

Остання масштабна зустріч сторін у США відбулася 23 березня 2026 року. Тоді Рустем Умєров повідомляв про досягнення певних результатів, які стосувалися безпекового та гуманітарного блоків.

Зокрема, сторони обговорювали:

Механізми гарантій безпеки для України.

Процеси обміну полоненими.

Повернення цивільних громадян на підконтрольну Києву територію.

Попри попередній помітний прогрес на гуманітарному треку, політичне врегулювання залишається заблокованим. Поки кремль відкидає тристоронні формати, українська делегація намагається знайти підтримку серед американських партнерів для виходу з кризової ситуації. Мирні переговори залишаються головною темою міжнародного порядку денного у травні 2026 року.

