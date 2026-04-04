Суд заарештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК у Львові

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави для 34-річного Андрія Труша. Чоловіка підозрюють у вбивстві працівника ТЦК під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Суспільне Львів.

Під час засідання підозрюваний ховався від камер і заявляв, що «погано пам’ятає» момент нападу.

Обставини інциденту

За даними прокуратури, конфлікт виник 2 квітня близько 13:30 на вулиці Патона у Львові, коли працівники ТЦК намагалися перевірити документи у молодшого брата підозрюваного. Той почав тікати, а працівник ТЦК кинувся наздоганяти втікача. У цей момент втрутився старший брат — Андрій Труш.

Слідство стверджує: Труш вихопив ніж із сумки і кілька разів вдарив ним військового у груди та шию. Пошкодження сонної артерії виявилося критичним — потерпілий помер. Після нападу брати сіли в машину і втекли.

Позиція підозрюваного

Сам Андрій Труш у суді озвучив свою версію подій. Він наполягає, що того дня вони з братом були у стресовому стані через смерть родички і сприйняли дії людей у формі як напад.

📢 «Я чую крик, мене хватають за куртку, тягнуть, я розвертаюся, дивлюся якісь невідомі люди у формі починають мене і його по куртці і починають наносити фізичну шкоду. Працівник ТЦК почав балоном запшикувати, це ваша честь, що я памʼятаю. Уривками памʼятаю, як я біжу, кричу де брат, потім ми їдемо в машині, і я вже вдома», — заявив Андрій Труш.

Захист просив для Труша цілодобовий домашній арешт, аргументуючи це тим, що він сам з’явився до поліції, а також його емоційним станом.

Адвокатка підозрюваного Емілія Гут зазначила:

📢 «В нього сьогодні поховали бабусю, яка була йому як мама, він не в стані. Якщо чесно, він зараз плаче».

Позиція прокуратури

Прокурор Ігор Ступник категорично заперечував проти м’якого запобіжного заходу, наголошуючи на тяжкості злочину та ризику втечі.

📢 «Є всі підстави вважати, що він може покинути місце постійного проживання та виїхати з території України, впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також знищити чи спотворити будь-які речі, чи документи», — заявив прокурор.

Суд підтримав сторону обвинувачення. Наступні два місяці підозрюваний проведе у СІЗО, поки триватиме розслідування.

