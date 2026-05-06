Фейк: Дружина міністра оборони Федорова придбала яхту за 26 мільйонів євро

Документи, що нібито підтверджують покупку, — неякісна підробка. Новина, що поширилася у мережі одразу кількома мовами, має всі ознаки таргетованої дезінформаційної кампанії.

У мережі поширюється новина про те, що Анастасія Федорова, дружина міністра оборони та колишнього міністра цифровізації Михайла Федорова, буцімто стала власницею суперяхти вартістю 26 мільйонів євро. Через пропагандистські російські ресурси новину стрімко підхопили і лояльні до Кремля українські блогери (як-от конспіролог Антон Гура, якого ми вже неодноразово згадували у своїх спростуваннях), а також ЗМІ та користувачі соцмереж. Примітно, що значний відсоток публікацій на цю тему поширюється різними мовами — наприклад, англійською, французькою та італійською — і радше схожий на контент ботів.

Скриншот — Telegram

Однак як заявили у Міноборони в коментарі для Центру стратегічних комунікацій, новина не відповідає дійсності. Це легко спростовується, перш за все тим, що документи, які поширюють у мережі як начебто доказ дорогої «покупки» Анастасії Федорової, — низькоякісна підробка. По-перше, у Франції всі документи, що стосуються морської справи, мають унікальні номери, що дозволяють перевірити їхню достовірність у спеціальному реєстрі на сайті Міністерства екології. Ввівши номер сертифіката, вказаний на документі, що поширюється у мережі, ми пересвідчилися, що такого акта про покупку насправді не існує. Крім того, у фейковому документі низка помилок: так, українське ім’я Анастасія за чинними правилами транслітерації англійською мовою пишеться як Anastasiia, а не Anastasia, а замість адреси Анастасії Федорової у відповідній графі вказана лише її національність: очевидно, для того, щоб наголосити на так званій «корумпованості» українського уряду.

Скриншот — Promete

Суперяхта Vertige S501 від італійського виробника Tankoa, про яку йдеться у фейку, справді існує: наразі нею повністю керує компанія Superlease, яка у підробному документі вказана лише як співвласник судна. Судячи з доступної у відкритих джерелах інформації, яхта дійсно виставлена на продаж за 26 мільйонів, однак покупця поки що не знайшла. Ми звернулися до Tankoa, аби перевірити, хто володіє яхтою, однак станом на момент публікації матеріалу не отримали відповіді. Водночас важливо зазначити, що, оскільки подібні яхти існують в єдиному екземплярі та є люксовим товаром, про продаж кожної з них компанія повідомляє на своєму сайті. Наприклад, наприкінці березня компанія писала про продаж іншого судна, T720 Fenice, американському клієнту, тоді як будь-які повідомлення про покупку яхти Vertige S501, а тим паче громадянкою України, відсутні.

Фейкова новина надзвичайно схожа на ще одну скоординовану дезінформаційну кампанію, яку Росія вже неодноразово проводила проти українського керівництва. В одному з роликів про «покупку Анастасією Федоровою» яхти український користувач мережі навіть визнає, що отримав інформацію з анонімного листа на електронну пошту: це явно вказує на те, що вигадана новина розповсюджувалася умисно і з недобросовісними мотивами.

