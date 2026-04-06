У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Черговий резонансний інцидент з ТЦК стався у Харкові  під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних. Зазначається, що один із працівників ТЦК зазнав ножового поранення. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

Фото: скриншот офіційного допису Харківського обласного ТЦК / Faceboor / 06.04.2026

📢 «У місті Харків під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців. Внаслідок нападу один із військовослужбовців дістав поранення ножем в живіт та був доправлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

У Харків пораненого працівника ТЦК госпіталізували, наразі він отримує необхідну допомогу медиків. У ТЦК назвали цей інцидент «ганебним».

⚠️ Оголошено розшук

Вказано, що невідомому чоловіку вдалось втекти. Його розшукують правоохоронні органи.

Нагадаємо
  • Раніше, 2 квітня, у Львів смертельно поранили ножем у шию працівника ТЦК. Тоді було оперативно затримано та повідомлено про підозру працівнику митниці.
  • Перед цим інцидент стався і в Одесі, де чоловік поранив ножем працівника ТЦК під час спроби мобілізації. У відповідь військовий застосував травматичну зброю.
  • Чоловік під час перевірки документів активно протидіяв ножем двом працівникам ТЦК у Вінниці. Після інциденту їх відвезли до лікарні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

В Ірані зруйновано найвищій стратегічний міст B1

ПОДІЇ

Трамп перейшов на лайку з погрозами Ірану «пеклом»

ВАЖЛИВО

Викрито корупційну схему в Укргазвидобуванні

ВАЖЛИВО

Поліцейський збив насмерть пішохода в Івано-Франківську і втік

КРИМІНАЛ

На фронті відбулось 128 бойових зіткнень, ворог запусти в понад 6,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Потужні вибухи на стратегічному заводі в Татарстані: відео

ВАЖЛИВО

Як зберегти Луганщину після релокації: зустріч ЮНЕСКО та СНУ ім. Володимира Даля

ОСВІТА

Макрон закликав Світ перестати залежати від США чи Китаю

ПОЛІТИКА

Як замовити товари на Амазон за низькими цінами

СУСПІЛЬСТВО

Чотири роки після деокупації Бучі – розкрито 124 найзухваліші злочини, у російсько-окупаційних військах встановили 97 підозрюваних

ПОДІЇ

У Львові вбили працівника ТЦК ножем в шию

ВАЖЛИВО

Удар дронів по Старобільську: уражено будівлю окупаційної влади

ВІЙНА

Трамп звернеться до нації щодо ситуації в Ірані

ПОЛІТИКА

На Сумщині дрон рф вдарив по підприємству: є постраждалі

ВІЙНА

У Криму впав Ан-26: 30 загиблих військових рф

ВАЖЛИВО
