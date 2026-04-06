У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем

Черговий резонансний інцидент з ТЦК стався у Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних. Зазначається, що один із працівників ТЦК зазнав ножового поранення. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.
📢 «У місті Харків під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців. Внаслідок нападу один із військовослужбовців дістав поранення ножем в живіт та був доправлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.
У Харків пораненого працівника ТЦК госпіталізували, наразі він отримує необхідну допомогу медиків. У ТЦК назвали цей інцидент «ганебним».
⚠️ Оголошено розшук
Вказано, що невідомому чоловіку вдалось втекти. Його розшукують правоохоронні органи.
Нагадаємо
- Раніше, 2 квітня, у Львів смертельно поранили ножем у шию працівника ТЦК. Тоді було оперативно затримано та повідомлено про підозру працівнику митниці.
- Перед цим інцидент стався і в Одесі, де чоловік поранив ножем працівника ТЦК під час спроби мобілізації. У відповідь військовий застосував травматичну зброю.
- Чоловік під час перевірки документів активно протидіяв ножем двом працівникам ТЦК у Вінниці. Після інциденту їх відвезли до лікарні.