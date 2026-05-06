ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удар по Запоріжжю: кількість жертв та поранених зросла

Денис Молотов
Удар по Запоріжжю: кількість жертв та поранених зросла 02
Фото: наслідки російського удару по Запоріжжю / ДСНС Запорізької області / 05.05.2026

Запоріжжя продовжує оговтуватися від наслідків масованого комбінованого удару, який російські війська завдали 5 травня 2026 року. Станом на сьогодні цифри щодо загиблих та постраждалих суттєво зросли порівняно з першими звітами. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС надали уточнені дані про стан поранених та масштаб пошкоджень.

Жертви та постраждалі: оновлена статистика

Російський терор забрав життя 12 людей. Найбільша трагедія сталася на одній із локацій, де ворог поцілив у цивільний об’єкт.

  • Загиблі: 12 людей (з них 10 людей загинули на станції технічного обслуговування, ще двоє — на інших локаціях міста).
  • Загальна кількість поранених: По допомогу до медиків звернулися 46 людей (віком від 20 до 66 років).
  • Госпіталізація: 21 особа перебуває у стаціонарах.
  • Стан поранених:
    • 4 пацієнти — у вкрай важкому стані;
    • 14 пацієнтів — стан середньої тяжкості.

Рятувальникам вдалося деблокувати одну особу з-під завалів, що врятувало їй життя. Психологи ДСНС надали екстрену допомогу 38 людям, серед яких шестеро дітей та двоє маломобільних громадян.

Масштаб руйнувань та пожежі

Атака спричинила критичні пошкодження як промислової, так і житлової інфраструктури міста.

  • СТО (локація 1): Сталася масштабна пожежа на площі 2500 кв. м. Вогонь знищив або пошкодив понад 20 автомобілів.
  • СТО (локація 2): Ліквідовано загоряння на площі 400 кв. м.
  • Житловий сектор: Пошкоджено 16 багатоквартирних та 12 приватних будинків.
  • Соціальні об’єкти: Руйнувань зазнали студентські гуртожитки та нежитлові будівлі в різних районах міста.

Понад 70 мешканців уже подали заяви про пошкодження майна, з них 27 людей належать до вразливих категорій населення.

Ліквідація наслідків

Аварійно-рятувальні роботи наразі офіційно завершені. До операції залучалися 84 рятувальники та 21 одиниця техніки ДСНС.

Зараз на місцях «прильотів» працюють комунальні служби: вони закривають розбиті вікна в багатоповерхівках, вивозять будівельне сміття та допомагають фахівцям районних адміністрацій обстежувати будівлі для фіксації збитків.

👉 Також нагадаємо, що росія не дотрималася режиму припинення вогню, який Україна ініціювала з 00:00 6 травня. Протягом ночі та ранку російські війська масовано атакували українські міста, зокрема Харків і Запоріжжя.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Чернігів: окупанти поцілили в адмінбудівлю

ВІЙНА

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть – карта від Генштабу за напрямками

ПОДІЇ

На Сумщині чоловік загинув унаслідок підриву на міні

ВІЙНА

Атака дронів: ППО знешкодила 249 ворожих БпЛА за ніч

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив майже 140 атак на фронті та запустив понад 4,6 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Фейк: «Українські кібершахраї обкрадають європейців на авіаквитках» – Euronews

СТОПФЕЙК

Фінляндія виділяє $300 млн на оборону України

ВЛАДА

Нічний терор Одеси: атака дронів, руйнування та десятки поранених

ВАЖЛИВО

Стоматологія Данилів: сучасне лікування зубів без компромісів

СУСПІЛЬСТВО

Олексій Харченко відвідав «Айдар» та передав техніку на передову

ЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру «ректору» захопленого Луганського медуніверситету

КРИМІНАЛ

У Дніпрі зросла кількість поранених працівників ТЦК

КРИМІНАЛ

На Донеччині росіяни FPV-дроном атакували рятувальну групу

ВІЙНА

Ворог провів 65 атак на фронті, найактивніше діє на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Судитимуть очільників окупаційних структур за примусову мобілізацію на Луганщині

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип