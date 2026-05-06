Удар по Запоріжжю: кількість жертв та поранених зросла

Запоріжжя продовжує оговтуватися від наслідків масованого комбінованого удару, який російські війська завдали 5 травня 2026 року. Станом на сьогодні цифри щодо загиблих та постраждалих суттєво зросли порівняно з першими звітами. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС надали уточнені дані про стан поранених та масштаб пошкоджень.

Жертви та постраждалі: оновлена статистика

Російський терор забрав життя 12 людей. Найбільша трагедія сталася на одній із локацій, де ворог поцілив у цивільний об’єкт.

Загиблі: 12 людей (з них 10 людей загинули на станції технічного обслуговування, ще двоє — на інших локаціях міста).

Загальна кількість поранених: По допомогу до медиків звернулися 46 людей (віком від 20 до 66 років).

По допомогу до медиків звернулися (віком від 20 до 66 років). Госпіталізація: 21 особа перебуває у стаціонарах.

21 особа перебуває у стаціонарах. Стан поранених: 4 пацієнти — у вкрай важкому стані; 14 пацієнтів — стан середньої тяжкості.



Рятувальникам вдалося деблокувати одну особу з-під завалів, що врятувало їй життя. Психологи ДСНС надали екстрену допомогу 38 людям, серед яких шестеро дітей та двоє маломобільних громадян.

Масштаб руйнувань та пожежі

Атака спричинила критичні пошкодження як промислової, так і житлової інфраструктури міста.

СТО (локація 1): Сталася масштабна пожежа на площі 2500 кв. м . Вогонь знищив або пошкодив понад 20 автомобілів.

Сталася масштабна пожежа на площі . Вогонь знищив або пошкодив понад 20 автомобілів. СТО (локація 2): Ліквідовано загоряння на площі 400 кв. м .

Ліквідовано загоряння на площі . Житловий сектор: Пошкоджено 16 багатоквартирних та 12 приватних будинків .

Пошкоджено та . Соціальні об’єкти: Руйнувань зазнали студентські гуртожитки та нежитлові будівлі в різних районах міста.

Понад 70 мешканців уже подали заяви про пошкодження майна, з них 27 людей належать до вразливих категорій населення.

Ліквідація наслідків

Аварійно-рятувальні роботи наразі офіційно завершені. До операції залучалися 84 рятувальники та 21 одиниця техніки ДСНС.

Зараз на місцях «прильотів» працюють комунальні служби: вони закривають розбиті вікна в багатоповерхівках, вивозять будівельне сміття та допомагають фахівцям районних адміністрацій обстежувати будівлі для фіксації збитків.

👉 Також нагадаємо, що росія не дотрималася режиму припинення вогню, який Україна ініціювала з 00:00 6 травня. Протягом ночі та ранку російські війська масовано атакували українські міста, зокрема Харків і Запоріжжя.