Двох працівників ТЦК поранено ножем у Вінниці

Чоловік під час перевірки документів активно протидіяв ножем двом працівникам ТЦК у Вінниці. Після інциденту їх відвезли до лікарні. Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК у суботу, 4 квітня, на своїй сторінці в Facebook.

📢 «За попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям», — мовиться в повідомленні.

Після додаткового з’ясування обставин, начебто, стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

📢 «Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Один із військовослужбовців — у стані середньої тяжкості та перебуває у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено як задовільний», — додали в ТЦК.

На місці події працюють правоохоронні органи. Обставини інциденту з’ясовуються, нині тривають слідчі дії.

⚠️ Подібний інцидент у Львові

Як відомо, 2 квітня у Львові смертельно поранили ножем у шию працівника ТЦК. Поліція затримала підозрюваного чоловіка. Ним виявився інспектор Львівської митниці.

Затриманому повідомили про підозру в вбивстві особи під час виконанням нею службового обов’язку. Митнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.