Середа, 14 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов

Денис Молотов
Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов
Фото: депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов.

Народний депутат України від парламентської фракції «Слуга народу» Олександр Кабанов помер на 52-му році життя внаслідок тяжкої хвороби. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі Укрінформу.

За його словами, Кабанов був талановитою та багатогранною особистістю, з якою він працював у межах фракції та профільного комітету.

📢 «Талановита людина, був співавтором багатьох популярних гумористичних телевізійних програм, співавтором сценаріїв відомих художніх фільмів і серіалів», — зауважив Потураєв.

☝️ Як зазначив голова комітету, Олександр Кабанов у гуманітарному комітеті послідовно відстоював ідею збільшення виробництва українського контенту, а також підтримував створення сприятливих умов для діяльності працівників творчих професій у різних галузях культури.

📢 «Помер внаслідок важкої хвороби», — додав Потураєв.

Про наслідки цієї втрати для парламенту також повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

📢 «Після складання мандату Наталухою, та сумних новин щодо смерті колеги Кабанова….В Раді новий антирекорд за кількістю депутатів: лише 393. Також в «Слузі» залишається 227 депутатів (поки не доєднаються 2 наступних за списком)», — написав він.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув 24 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Від «жертв інфляції» до «керованих США терористів». Як російська пропаганда пояснює протести в Ірані

СТОПФЕЙК

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень: найбільше на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Україна закликає своїх громадян виїхати з Ірану

ВЛАДА

Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

ПОДІЇ

“Пряник скінчився”: Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні

ПОДІЇ

У ЄС обговорюють створення єдиних військ замість присутності армії США

ВАЖЛИВО

На росії відібрали чотири заводи данської будівельної компанії Rockwool

ПОДІЇ

Повідомлено про підозру псевдозаступниці «міністра» сільського господарства «лнр»

КРИМІНАЛ

Зеленський доручив готувати угоду історичного рівня

ВАЖЛИВО

Франція розмістить 6000 військових в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Удар по Дніпру 14 січня 2023 року: місто і Україна згадують жертв російського терору

ПОДІЇ

Уражено бурові платформи «Лукойлу» і ЗРК Бук-М3 окупантів

ВАЖЛИВО

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року – ООН

ПОДІЇ

Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України

ВАЖЛИВО

Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення – Міненерго

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ