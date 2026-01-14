Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов

Народний депутат України від парламентської фракції «Слуга народу» Олександр Кабанов помер на 52-му році життя внаслідок тяжкої хвороби. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі Укрінформу.

За його словами, Кабанов був талановитою та багатогранною особистістю, з якою він працював у межах фракції та профільного комітету.

📢 «Талановита людина, був співавтором багатьох популярних гумористичних телевізійних програм, співавтором сценаріїв відомих художніх фільмів і серіалів», — зауважив Потураєв.

☝️ Як зазначив голова комітету, Олександр Кабанов у гуманітарному комітеті послідовно відстоював ідею збільшення виробництва українського контенту, а також підтримував створення сприятливих умов для діяльності працівників творчих професій у різних галузях культури.

📢 «Помер внаслідок важкої хвороби», — додав Потураєв.

Про наслідки цієї втрати для парламенту також повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

📢 «Після складання мандату Наталухою, та сумних новин щодо смерті колеги Кабанова….В Раді новий антирекорд за кількістю депутатів: лише 393. Також в «Слузі» залишається 227 депутатів (поки не доєднаються 2 наступних за списком)», — написав він.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув 24 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині.