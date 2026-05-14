ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Суд заарештував Єрмака із заставою 140 млн грн: деталі

Денис Молотов

Київ, 14 травня 2026 року. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента (ОПУ) Андрію Єрмаку. Суддя ухвалив рішення про тримання під вартою з можливістю виходу під заставу. Про перебіг події та оголошення вироку повідомило “Суспільне” безпосередньо із зали судового засідання.

🔹 Рішення суду та сума застави

Зранку у четвер, 14 травня, під час судового засідання було оголошено вердикт щодо клопотання прокурорів САП. Суддя Віктор Ногачевський частково задовольнив вимоги сторони обвинувачення.

Суд заарештував Єрмака із заставою 140 млн грн: деталі 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел: судове засідання та оголошення запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку / 14.05.2026

📢 «Слідчий суддя постановив: клопотання – задовольнити частково. Застосувати до Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання. Визначити заставу у розмірі 140 млн грн», – зачитав текст ухвали суддя Ногачевський.

Зазначимо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили встановити заставу на рівні 180 мільйонів гривень. Згідно з законом, кошти може внести як сам підозрюваний, так і будь-які інші фізичні чи юридичні особи.

🔹 Перелік процесуальних обов’язків

У разі внесення визначеної суми, Андрій Єрмак вийде з-під варти, проте на нього буде покладено ряд жорстких обмежень. Підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти органи про зміну місця проживання чи роботи;
  • не залишати межі міста Києва без дозволу;
  • здати на зберігання до МЗС дипломатичні паспорти та інші документи для виїзду за кордон;
  • утримуватися від будь-якого спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження;
  • постійно носити електронний засіб контролю (браслет).
🔹 Реакція Андрія Єрмака та апеляція

Після оголошення ухвали екскерівник Офісу президента заявив про намір оскаржувати це рішення. Він наголосив, що не визнає своєї провини.

📢 «Я залишаюся на своїй позиції, я заперечую будь-які звинувачення в мою адресу. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися», – повідомив він присутнім у залі засідань.

Адвокати підозрюваного вже готують апеляційну скаргу. Щодо самої застави, Єрмак зазначив, що особисто не володіє необхідними коштами. Водночас він висловив сподівання на підтримку знайомих та друзів, які «зможуть в цьому допомогти», не називаючи конкретних імен.

🔹 Суть справи про легалізацію коштів

Нагадаємо, офіційну підозру Андрію Єрмаку представники НАБУ та САП вручили 11 травня. Справа стосується ймовірної легалізації 460 мільйонів гривень під час реалізації проєкту «Династія» — будівництва елітних котеджів у селищі Козин, що під Києвом.

Слідство вважає, що злочинна діяльність здійснювалася у складі організованої групи. Окрім Єрмака, у цій справі про підозру повідомлено ще шістьом особам. Серед них фігурують колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп може відправити делегацію на росію щодо переговорів

ПОЛІТИКА

Стрілянина в Запоріжжі: військовослужбовець поранив підлітка та чоловіка

КРИМІНАЛ

росія не дотримується тиші на фронті – Генштаб повідомив про 180 боїв за добу і показав карти

ВІЙНА

Суд над Андрієм Єрмаком: ВАКС обирає запобіжний захід у справі «Мідас: Династія»

ВАЖЛИВО

Фейк: Росія «утримувалася» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань» — Міноборони РФ

СТОПФЕЙК

Знайдений морський дрон біля грецького острова Лефкада не Український

ПОДІЇ

У перший день перемир’я окупанти випустили понад 7 тис. дронів та провели 147 штурмів – Генштаб

ВІЙНА

СБУ затримала кілера рф за спробу вбивства топ-офіцера ВМС ЗСУ в Одесі до “річниці 9 травня”

ПОДІЇ

На Львівщині на березі річки знайшли тіло 11-річного хлопчика

КРИМІНАЛ

Фіктивна інвалідність: Нацполіція викрила схему на 200 мільйонів гривень

ВАЖЛИВО

Вартість одного дня війни в Україні: щоденні витрати

ВАЖЛИВО

Переговори з рф: Рубіо назвав умови для посередництва США у війні

ПОЛІТИКА

Підтримка дітей Луганщини: творчі заходи та допомога сім’ям до Дня матері

ЛУГАНЩИНА

Союзники відмовляються передавати Україні запаси ракет для Patriot

ВАЖЛИВО

У Києві затримали власника горілчаного заводу з Луганська

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип