Суд заарештував Єрмака із заставою 140 млн грн: деталі

Київ, 14 травня 2026 року. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента (ОПУ) Андрію Єрмаку. Суддя ухвалив рішення про тримання під вартою з можливістю виходу під заставу. Про перебіг події та оголошення вироку повідомило “Суспільне” безпосередньо із зали судового засідання.

🔹 Рішення суду та сума застави

Зранку у четвер, 14 травня, під час судового засідання було оголошено вердикт щодо клопотання прокурорів САП. Суддя Віктор Ногачевський частково задовольнив вимоги сторони обвинувачення.

📢 «Слідчий суддя постановив: клопотання – задовольнити частково. Застосувати до Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання. Визначити заставу у розмірі 140 млн грн», – зачитав текст ухвали суддя Ногачевський.

Зазначимо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили встановити заставу на рівні 180 мільйонів гривень. Згідно з законом, кошти може внести як сам підозрюваний, так і будь-які інші фізичні чи юридичні особи.

🔹 Перелік процесуальних обов’язків

У разі внесення визначеної суми, Андрій Єрмак вийде з-під варти, проте на нього буде покладено ряд жорстких обмежень. Підозрюваний зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду;

повідомляти органи про зміну місця проживання чи роботи;

не залишати межі міста Києва без дозволу;

здати на зберігання до МЗС дипломатичні паспорти та інші документи для виїзду за кордон;

утримуватися від будь-якого спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження;

постійно носити електронний засіб контролю (браслет).

🔹 Реакція Андрія Єрмака та апеляція

Після оголошення ухвали екскерівник Офісу президента заявив про намір оскаржувати це рішення. Він наголосив, що не визнає своєї провини.

📢 «Я залишаюся на своїй позиції, я заперечую будь-які звинувачення в мою адресу. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися», – повідомив він присутнім у залі засідань.

Адвокати підозрюваного вже готують апеляційну скаргу. Щодо самої застави, Єрмак зазначив, що особисто не володіє необхідними коштами. Водночас він висловив сподівання на підтримку знайомих та друзів, які «зможуть в цьому допомогти», не називаючи конкретних імен.

🔹 Суть справи про легалізацію коштів

Нагадаємо, офіційну підозру Андрію Єрмаку представники НАБУ та САП вручили 11 травня. Справа стосується ймовірної легалізації 460 мільйонів гривень під час реалізації проєкту «Династія» — будівництва елітних котеджів у селищі Козин, що під Києвом.

Слідство вважає, що злочинна діяльність здійснювалася у складі організованої групи. Окрім Єрмака, у цій справі про підозру повідомлено ще шістьом особам. Серед них фігурують колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.