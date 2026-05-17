ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇСУСПІЛЬСТВО

У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус

Денис Молотов
У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У неділю, 17 травня, у Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. Сейсмічну подію магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстрували фахівці. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 06:39 ранку. За даними фахівців, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині чотирьох кілометрів.

Джерело коливань знаходилося в Полтавському районі Полтавської області. Коливання зафіксували безпосередньо на території Диканської територіальної громади. Експерти визначили ступінь інтенсивності цього явища.

📢 «За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних», – зазначили в центрі спеціального контролю.

У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус 02
Фото: Скриншот з офіційних джерел / Головний центр спеціального контролю / 17.05.2026
Попередні випадки та сейсмічна активність в Україні

Цей землетрус на Полтавщині є не першим випадком сейсмічної активності у регіоні останнім часом. Наприкінці березня підземні поштовхи вже фіксували під Полтавою.

  • Крім того, підземні коливання відбуваються і в інших областях України. Нагадаємо, 12 травня у Закарпатській області також стався землетрус.
  • У Чернівецькій області вранці 29 липня було зафіксовано землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи мали магнітуду 2,3 за шкалою Ріхтера

Фахівці продовжують моніторинг сейсмічної ситуації на території країни.

У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус 01
Фото: Скриншот з офіційних джерел / Головний центр спеціального контролю / 17.05.2026
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна повернула з полону 205 захисників: розпочато обмін «1000 на 1000»

ВАЖЛИВО

Повідомлено про підозру «начальника» окупаційної залізниці на Луганщині

КРИМІНАЛ

Бен Годжес: ініціатива у війні переходить до України, і росія це вже відчуває

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Фіктивна інвалідність: Нацполіція викрила схему на 200 мільйонів гривень

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив понад 200 атак та запустив 5,2 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

рф знову вимагає віддати Херсон, Запоріжжя та Донбас – чому кремль заговорив ультиматумами

ПОДІЇ

Чи можлива зустріч Зеленського та путіна – експерт пояснив, чому кремль блокує прямі переговори

ПОДІЇ

Паперовий ІПН в Україні замінили на електронний

ВЛАДА

Амбасадори Луганської області: стартував відбір представників регіону в Україні та світі

ЛУГАНЩИНА

Як вибрати між дисками R15, R16 та R17 для свого автомобіля: експертні поради для автовласників

СУСПІЛЬСТВО

«Пліч-о-пліч»: Айдарська громада будує мережу партнерств без бюджетних витрат

ЛУГАНЩИНА

Війська рф атакували Харків дроном «Молнія»: є поранені

ВІЙНА

Військові навчання біля кордонів рф: Фінляндія залучає партнерів

ПОЛІТИКА

Луганська лікарня у Лубнах: як працює релокований заклад

ЛУГАНЩИНА

Через вибухівку минулого століття оголошена евакуація в Німеччині

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип