У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус

У неділю, 17 травня, у Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. Сейсмічну подію магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстрували фахівці. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 06:39 ранку. За даними фахівців, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині чотирьох кілометрів.

Джерело коливань знаходилося в Полтавському районі Полтавської області. Коливання зафіксували безпосередньо на території Диканської територіальної громади. Експерти визначили ступінь інтенсивності цього явища.

📢 «За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних», – зазначили в центрі спеціального контролю.

Попередні випадки та сейсмічна активність в Україні

Цей землетрус на Полтавщині є не першим випадком сейсмічної активності у регіоні останнім часом. Наприкінці березня підземні поштовхи вже фіксували під Полтавою.

Крім того, підземні коливання відбуваються і в інших областях України. Нагадаємо, 12 травня у Закарпатській області також стався землетрус.

У Чернівецькій області вранці 29 липня було зафіксовано землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи мали магнітуду 2,3 за шкалою Ріхтера

Фахівці продовжують моніторинг сейсмічної ситуації на території країни.