У США новий голова ФРС отримав мінімальну підтримку

У четвер, 14 травня, Сенат США затвердив кандидатуру Кевіна Ворша на посаді голови Федеральної резервної системи. Про це повідомляє Bloomberg. Голосування завершилося з рахунком 54 проти 45. Цей результат став найменш переконливим затвердженням керівника американського регулятора за всю історію.

Підсумки голосування підкреслили глибокий політичний розкол у законодавчому органі США. Демократична партія висловила побоювання, що новий керівник може бути схильним до виконання вимог президента Дональда Трампа щодо прискореного зниження процентних ставок.

Єдиним представником Демократичної партії, який віддав голос за Ворша, став сенатор від Пенсильванії Джон Феттерман. Історично затвердження кандидатур на цей пост відбувалося на засадах двопартійної підтримки. Для порівняння: у 2000 році Алан Грінспен отримав одностайну згоду Сенату на продовження своєї роботи.

Перехід повноважень та питання незалежності

Кевін Ворш офіційно змінить на посаді Джерома Пауелла, чий термін повноважень завершується у п’ятницю. Під час слухань у Сенаті Ворш підкреслив, що монетарна політика відомства залишатиметься «суворо незалежною».

Водночас Дональд Трамп неодноразово критикував Пауелла за відмову швидко знижувати ставки. Президент називав колишнього голову «великим невдахою» через його позицію щодо облікової ставки. Трамп публічно дав зрозуміти, що розраховує на впровадження політики «дешевших» кредитів за нового керівництва.

Економічна стратегія та професійний бекграунд

Кевін Ворш раніше працював банкіром у Morgan Stanley та обіймав посаду економічного радника 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого. Він також входив до складу ради керівників ФРС. У 2017 році він був одним із фіналістів на посаду голови регулятора, проте тоді номінацію отримав Джером Пауелл.

Новий очільник ФРС уже озвучив деякі пріоритети своєї майбутньої діяльності:

поступове скорочення балансу ФРС, який зараз становить $6,7 трлн ;

; посилення фокуса на боротьбі з інфляцією;

критичний перегляд політики регулятора періоду президентства Джо Байдена.

Головним викликом для Ворша залишається збереження статусу незалежного регулятора в умовах політичного тиску напередодні проміжних виборів у США.

👉 Також нагадаємо, що Міністерство війни США раптово скасувало плани щодо розміщення бронетанкової бригади на території Польщі.