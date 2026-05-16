ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Нічний повітряний удар по Україні 16 травня: робота ППО

Денис Молотов
Нічний повітряний удар по Україні 16 травня: робота ППО
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 16.05.2026

У ніч на суботу, 16 травня 2026 року, російські війська здійснили черговий масований обстріл території України. Ворог застосував значну кількість безпілотних літальних апаратів різних модифікацій.

Загалом російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Про це вранці повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Активна фаза нападу розпочалася з 18:00 п’ятниці. Ворог атакував БпЛА типу «Shahed» (у тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Запуски зафіксували з кількох напрямків:

  • російських населених пунктів Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
  • мису Чауда та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.
Результати роботи протиповітряної оборони

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем (СБС), а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА. Підрозділи ППО перехопили переважну більшість з них на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях. Також задокументовано падіння уламків збитих безпілотників ще у дев’яти місцях. Військові попереджали, що на ранок атака тривала – в повітряному просторі перебували ще декілька ворожих БпЛА.

Наслідки влучань у регіонах
Нічний повітряний удар по Україні 16 травня: робота ППО 01
Фото ілюстративне: Повітряні Сили ЗСУ / 16.05.2026

Внаслідок нічних ударів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та житлового сектору.

Вночі росіяни атакували дронами Харків. У місті пошкоджено такі об’єкти:

  • три виходи з метрополітену;
  • три зупинки наземного транспорту;
  • контактна мережа;
  • будівля навчального закладу;
  • скління у прилеглих будівлях. Внаслідок обстрілу Харкова постраждала одна людина.

На півдні Одещині «шахеди» влучили у житлові будинки. Там постраждали двоє людей. Екстрені служби працюють на місцях подій для ліквідації наслідків обстрілів.

👉 263 бої сталося на фронті минулої доби, понад ретина припала на три напрямки – Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 травня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Паперовий ІПН в Україні замінили на електронний

ВЛАДА

Минулої доби на фронті сталось 174 бої і понад 2400 ворожих ударів – Генштаб

ВІЙНА

Запорізька область: 785 ударів за добу та людські жертви

ВІЙНА

Пожежа на Чернігівщині: вогонь охопив 5800 гектарів лісу біля кордону

ВАЖЛИВО

Міндіч хотів 50% Fire Point, але отримав відмову через непідтверджене походження коштів та низку інших причин – Штілерман

ПОДІЇ

На фронті відбулось понад 60 боїв, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

ППО збила майже 200 ворожих безпілотників над Україною

ВАЖЛИВО

Процес репатріації: Коордштаб заявив про повернення тіл в Україну

ВАЖЛИВО

Ядерний шантаж путіна покликаний приховати нездатність росії захистити москву – ISW

ПОДІЇ

Масований обстріл України 14 травня: результати роботи ППО

ВАЖЛИВО

З Трампом до Китаю вирушить Ілон Маск та голови технологічних гігантів

ПОЛІТИКА

Лисичанська громада розвиває молодіжні, культурні та спортивні ініціативи після релокації

ЛУГАНЩИНА

Сім підозрюваних у справі «Мідас»: Династія

ВАЖЛИВО

Наслідки ударів рф по цивільних: черговий обстріл Херсона

ВАЖЛИВО

Представників ТЦК порізали ножем на Одещині

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип