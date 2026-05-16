Нічний повітряний удар по Україні 16 травня: робота ППО

У ніч на суботу, 16 травня 2026 року, російські війська здійснили черговий масований обстріл території України. Ворог застосував значну кількість безпілотних літальних апаратів різних модифікацій.

Загалом російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Про це вранці повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Активна фаза нападу розпочалася з 18:00 п’ятниці. Ворог атакував БпЛА типу «Shahed» (у тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Запуски зафіксували з кількох напрямків:

російських населених пунктів Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

мису Чауда та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Результати роботи протиповітряної оборони

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем (СБС), а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА. Підрозділи ППО перехопили переважну більшість з них на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях. Також задокументовано падіння уламків збитих безпілотників ще у дев’яти місцях. Військові попереджали, що на ранок атака тривала – в повітряному просторі перебували ще декілька ворожих БпЛА.

Наслідки влучань у регіонах

Внаслідок нічних ударів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та житлового сектору.

Вночі росіяни атакували дронами Харків. У місті пошкоджено такі об’єкти:

три виходи з метрополітену;

три зупинки наземного транспорту;

контактна мережа;

будівля навчального закладу;

скління у прилеглих будівлях. Внаслідок обстрілу Харкова постраждала одна людина.

На півдні Одещині «шахеди» влучили у житлові будинки. Там постраждали двоє людей. Екстрені служби працюють на місцях подій для ліквідації наслідків обстрілів.

