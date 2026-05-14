Паперовий ІПН в Україні замінили на електронний

В Україні офіційно завершилася домінація паперових карток платника податків (РНОКПП). Починаючи відсьогодні, цей документ остаточно виводиться з фізичного обігу на користь цифрового аналога.

Про скасування паперових карток заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час свого виступу на Mintsyfra Summit. Вона наголосила, що електронна версія документа у застосунку «Дія» відтепер наділена повною юридичною силою.

📢 «З 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна», — зазначила Валерія Коваль під час презентації оновлень.

Це рішення є частиною загальної стратегії цифровізації державних послуг. Тепер громадянам не потрібно носити з собою оригінал або копію ідентифікаційного номера, оскільки державні органи зобов’язані приймати цифровий варіант.

Як працює цифрова верифікація

Електронний документ у смартфоні забезпечує високий рівень безпеки та швидкості обслуговування. Е-картка містить унікальний QR-код. За його допомогою банківські установи, нотаріуси та державні інституції можуть миттєво верифікувати дані особи.

Окрім візуального відображення, застосунок дозволяє швидко надсилати копію РНОКПП напряму. Це значно спрощує процес оформлення кредитів, відкриття рахунків або отримання соціальних виплат.

Розширення можливостей екосистеми «Дія»

Скасування паперового ІПН стало черговим кроком у впровадженні інноваційних сервісів. Раніше на порталі «Дія» вже з’явилася можливість замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу онлайн.

Також триває реалізація пілотного проєкту, що дозволяє проходити теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення в дистанційному форматі. Міністерство цифрової трансформації продовжує працювати над тим, щоб усі ключові державні послуги були доступні громадянам без використання паперових носіїв.

