ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Паперовий ІПН в Україні замінили на електронний

Денис Молотов
Паперовий ІПН в Україні замінили на електронний
Ілюстративне фото з відкритих джерел: ІПН в "Дії".

В Україні офіційно завершилася домінація паперових карток платника податків (РНОКПП). Починаючи відсьогодні, цей документ остаточно виводиться з фізичного обігу на користь цифрового аналога.

Про скасування паперових карток заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час свого виступу на Mintsyfra Summit. Вона наголосила, що електронна версія документа у застосунку «Дія» відтепер наділена повною юридичною силою.

📢 «З 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна», — зазначила Валерія Коваль під час презентації оновлень.

Це рішення є частиною загальної стратегії цифровізації державних послуг. Тепер громадянам не потрібно носити з собою оригінал або копію ідентифікаційного номера, оскільки державні органи зобов’язані приймати цифровий варіант.

Як працює цифрова верифікація

Електронний документ у смартфоні забезпечує високий рівень безпеки та швидкості обслуговування. Е-картка містить унікальний QR-код. За його допомогою банківські установи, нотаріуси та державні інституції можуть миттєво верифікувати дані особи.

Окрім візуального відображення, застосунок дозволяє швидко надсилати копію РНОКПП напряму. Це значно спрощує процес оформлення кредитів, відкриття рахунків або отримання соціальних виплат.

Розширення можливостей екосистеми «Дія»

Скасування паперового ІПН стало черговим кроком у впровадженні інноваційних сервісів. Раніше на порталі «Дія» вже з’явилася можливість замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу онлайн.

Також триває реалізація пілотного проєкту, що дозволяє проходити теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення в дистанційному форматі. Міністерство цифрової трансформації продовжує працювати над тим, щоб усі ключові державні послуги були доступні громадянам без використання паперових носіїв.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада підтримала звільнення Федорова з посади міністра цифрової трансформації України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фіктивна інвалідність: Нацполіція викрила схему на 200 мільйонів гривень

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 60 атак російської армії, тривають важкі бої на кількох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Комбінований повітряний удар: ГУР попереджає

ВАЖЛИВО

Пакистан ховав іранські літаки від ударів США – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Марківська та Дмитрівська громади вшанували пам’ять жертв Другої світової війни

ЛУГАНЩИНА

«Аеропортне перемир’я»: Україна пропонує Європі посередництво з рф

ПОЛІТИКА

Маніпуляція: Українці «масово шукають посилання на трансляцію Параду Перемоги у Москві»

СТОПФЕЙК

Біля Куби зросла кількість розвідувальних польотів США

ВАЖЛИВО

Візит Трампа до Пекіна: вперше з 2017 року

ВАЖЛИВО

Розпочався візит міністра оборони Німеччини до України

ВАЖЛИВО

У ТЦК вбивають цивільних громадян України — Лубінець

ВАЖЛИВО

Переговори з рф: Рубіо назвав умови для посередництва США у війні

ПОЛІТИКА

«Заступнику міністра мвс лнр» загрожує 15 років тюрми

КРИМІНАЛ

Фіцо передав відповідь кремля Зеленському

ВАЖЛИВО

Андрію Єрмаку повідомлено про підозру

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип