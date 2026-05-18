За Єрмака внесли 140 млн грн застави

Денис Молотов
За Єрмака внесли 140 млн грн застави
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

За колишнього очільника Офісу президента (ОПУ) Андрія Єрмака внесли заставу у розмірі 140 млн гривень. Цей запобіжний захід раніше призначив йому Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомив «Укрінформ» у понеділок, 18 травня.

Інформацію про повне внесення визначеної суми підтвердила працівниця пресслужби ВАКС Катерина Шипілова.

📢 «За колишнього очільника Офісу президента внесли заставу у повному обсязі», – сказала вона.

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід. Слідчий суддя ухвалив рішення про тримання під вартою. Одночасно була визначена можливість внесення застави розміром 140 млн гривень.

Передісторія та суть кримінального провадження

Офіційну підозру колишньому керівнику Офісу президента оголосили правоохоронці 11 травня. Справа стосується фінансових махінацій та легалізації коштів у великих розмірах. Підозру в цьому провадженні отримали ще шість осіб.

За даними слідства, протиправна діяльність відбувалася протягом 2021-2025 років. За цей період підозрювані «відмили» понад 460 млн гривень. Гроші були спрямовані на зведення елітних котеджів під Києвом. Мова йде про будівництво котеджного містечка «Династія» в селищі Козин.

Дослідження фінансових операцій засвідчило використання спеціальних схем. Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню». Цей інструмент був підконтрольний бізнесмену, який вважається майбутнім власником однієї з резиденцій. Наразі тривають подальші процесуальні дії у справі.

