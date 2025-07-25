Нардеп Ярослав Рущишин загинув у мототрощі на Прикарпатті

Увечері 24 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на Івано-Франківщині загинув народний депутат України Ярослав Рущишин, який представляв партію «Голос». Трагічну звістку підтвердили його близькі, повідомляє місцеве видання «Твоє місто».

За попередньою інформацією, фатальна аварія сталася приблизно о 21:45 поблизу села Бабухів, що в Івано-Франківському районі. Як повідомляє ресурс «Гал-інфо», депутат перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson. Він рухався у попутному напрямку з трактором, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з сільськогосподарською технікою.

📢 «Водій мотоцикла Harley–Davidson, народний депутат України від партії Голос, секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин, не впорався з керування та скоїв зіткнення з трактором який їхав в попутному напрямку», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару мотоцикл отримав значні механічні пошкодження. Рущишин зазнав тяжких травм і помер під час транспортування до медичного закладу. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Поліція та слідчі вже розпочали з’ясування обставин аварії. Наразі офіційні причини втрати контролю над транспортним засобом не оприлюднюються, однак джерела в правоохоронних органах не виключають, що погана видимість, слизьке покриття або технічні проблеми могли відіграти роль у трагедії.

Ярослав Рущишин був відомою постаттю у громадському житті Львова та України загалом. До обрання у Верховну Раду він працював підприємцем, меценатом, організатором культурних ініціатив. Зокрема, він був співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа», яке суттєво вплинуло на культурний ландшафт 1990-х у Львові.

У різні роки він також займався продюсуванням українських музичних гуртів — таких як «Мертвий півень», «Клуб шанувальників чаю», «Дзиґа джаз квартет», а також перших проєктів гурту «Океан Ельзи» і співачки Руслани.

У 2019 році Рущишин був обраний народним депутатом від партії «Голос». У Верховній Раді він обіймав посаду секретаря Комітету з питань економічного розвитку.

Крім політичної діяльності, Ярослав Рущишин був активним учасником освітніх ініціатив. Він був почесним сенатором Українського католицького університету та одним із засновників Львівської бізнес-школи (LvBS).

Йому було 54 роки.

Варто зазначити, що це вже другий випадок за останні місяці, коли Верховна Рада втрачає чинного депутата. У травні цього року стало відомо про смерть парламентаря від «Слуги народу» Сергія Швеця, який тривалий час боровся з тяжкою хворобою.