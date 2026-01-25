У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Telegram у неділю, 25 січня.

📢 «Унаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат від Слуги народу Орест Саламаха», — написав Гончаренко.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook уточнив, що аварія сталася у селі Сокільники поблизу Львова. За попередньою інформацією, водій квадроцикла виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з маршрутним таксі.

📢 «Щодо ДТП в Сокільниках є підтвердження, що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну, був народний депутат України від партії Слуга народу Орест Саламаха», — зазначив Зінкевич.

Після аварії народного депутата у тяжкому стані доправили до лікарні. Однак, попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося.

☝️ Обставини дорожньо-транспортної пригоди та всі деталі інциденту встановлюють правоохоронні органи.

У ДБР не назвали імені депутата, але, за даними інших народних обранців, йдеться про Ореста Саламаху.

📢 “За попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає. Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

➡️ Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за статтею “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження”.

Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази.

14 січня Олександра Кабанова, який помер після тривалої хвороби. Нагадаємо, стало відомо про смерть на 52-му році життя народного депутата від «Слуги народу», який помер після тривалої хвороби.

Також 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом від партії «Слуга народу», однак він відмовився від депутатського мандата.