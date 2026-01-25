Неділя, 25 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха

Денис Молотов
У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
Фото: народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха.

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Telegram у неділю, 25 січня.

📢 «Унаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат від Слуги народу Орест Саламаха», — написав Гончаренко.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook уточнив, що аварія сталася у селі Сокільники поблизу Львова. За попередньою інформацією, водій квадроцикла виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з маршрутним таксі.

📢 «Щодо ДТП в Сокільниках є підтвердження, що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну, був народний депутат України від партії Слуга народу Орест Саламаха», — зазначив Зінкевич.

Після аварії народного депутата у тяжкому стані доправили до лікарні. Однак, попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося.

☝️ Обставини дорожньо-транспортної пригоди та всі деталі інциденту встановлюють правоохоронні органи.

У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха 01
Фото з місця ДТП
У ДБР не назвали імені депутата, але, за даними інших народних обранців, йдеться про Ореста Саламаху.
📢 “За попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає. Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.
➡️ Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за статтею “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження”.
Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази.
Нагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть на 52-му році життя народного депутата від «Слуги народу» Олександра Кабанова, який помер після тривалої хвороби.

Також 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом від партії «Слуга народу», однак він відмовився від депутатського мандата.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Складна ситуація після масованого удару рф у Києві

ВАЖЛИВО

Гарантії безпеки від США готові на 100% — Зеленський

ВАЖЛИВО

365 «перемог» Дональда Трампа на рік

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось 154 бойові зіткнення: окупанти застосували 197 керованих авіабомб – Генштаб

ВІЙНА

Чотири ракети по критичній інфраструктурі: наслідки атаки на Харків

ВІЙНА

Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США

ПОДІЇ

У Києві повністю відновили водопостачання після масованої атаки рф

ВАЖЛИВО

Ліквідація наслідків атаки по Україні: служби працюють у посиленому режимі

ВАЖЛИВО

Заставу за Юлію Тимошенко у справі про підкуп нардепів внесли повністю

ВАЖЛИВО

Кишинів запускає юридичний вихід із СНД

ПОЛІТИКА

Трамп повідомив про перекидання флоту США у напрямку Ірану

ПОЛІТИКА

Україна відкладає нові замовлення безпілотників Helsing через проблеми під час випробувань – ЗМІ

ПОДІЇ

Ракетно-дронова атака рф по Кривому Рогу: поранені 11 людей

ВАЖЛИВО

Кабмін звільнив п’ятьох заступників міністра оборони України

ВЛАДА

Аварійні відключення світла запровадили у п’яти областях України через атаку рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ