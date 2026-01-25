У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Telegram у неділю, 25 січня.
📢 «Унаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат від Слуги народу Орест Саламаха», — написав Гончаренко.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook уточнив, що аварія сталася у селі Сокільники поблизу Львова. За попередньою інформацією, водій квадроцикла виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з маршрутним таксі.
📢 «Щодо ДТП в Сокільниках є підтвердження, що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну, був народний депутат України від партії Слуга народу Орест Саламаха», — зазначив Зінкевич.
Після аварії народного депутата у тяжкому стані доправили до лікарні. Однак, попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося.
☝️ Обставини дорожньо-транспортної пригоди та всі деталі інциденту встановлюють правоохоронні органи.
Також 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом від партії «Слуга народу», однак він відмовився від депутатського мандата.