ВАКС заарештував директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова у справі про масштабну корупційну схему

Денис Молотов
Денис Молотов
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі. Про це стало відомо під час засідання суду у середу, 12 листопада, передає Суспільне.

Суд визначив запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень.

📢 За інформацією з засідання, прокуратура наполягала на арешті строком на 60 діб із правом внесення застави у 45,42 млн грн, аргументуючи це ризиком впливу підозрюваного на свідків і хід слідства.

У матеріалах розслідування НАБУ та САП Дмитро Басов проходить під псевдонімом «Тенор». Слідство вважає, що він координував роботу учасників схеми, контролюючи фінансові операції та державні закупівлі в «Енергоатомі».

Басова підозрюють в участі у масштабній корупційній схемі розкрадань у сфері енергетики. Фігуранту інкримінують отримання хабаря у 53 тисячі доларів США.

Як заявив сам Басов, він не вчиняв правопорушень і не знає людей, які фігурують у справі. Суму застави він назвав «непідйомною».

За даними слідства, під час обшуків у нього, він намагався знищити докази, телефон і документи. Підозрюваний це підтвердив у залі суду. За його словами, він зробив це, щоб «уникнути маніпуляцій».

☝️ Як повідомлялося раніше, 10 листопада НАБУ і САП провели масштабну антикорупційну операцію «Мідас», спрямовану на викриття зловживань у сфері енергетики, включно з відмиванням коштів «Енергоатома» у великих масштабах.

За даними слідства, учасники злочинної організації легалізували близько 100 мільйонів доларів США через офіс екснардепа, а нині сенатора рф Андрія Деркача.

У межах цього провадження вже повідомлено про затримання кількох високопосадовців, а Кабінет Міністрів ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Наразі розслідування триває, а правоохоронці продовжують встановлювати інших причетних до корупційної мережі в енергетичному секторі.

