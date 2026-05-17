Нічний удар по Україні 17 травня: робота Повітряних Сил

У ніч на неділю, 17 травня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий масований обстріл території України. Ворог застосував велику кількість безпілотних літальних апаратів. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати більшість повітряних цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Армія рф атакувала територію країни з кількох різних напрямків. Для ударів використовували 287 ударних безпілотників. Серед них зафіксовано апарати типу «Shahed», зокрема з реактивними двигунами. Також ворог застосував БпЛА «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися безпосередньо з території російської федерації. Основними пунктами вильоту ворожих засобів стали населені пункти Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Результати роботи протиповітряної оборони

Відбиття повітряного нападу забезпечував комплекс підрозділів Сил оборони України. До захисту неба залучили авіацію та зенітні ракетні війська. Також на маршрутах руху працювали підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та підрозділи безпілотних систем (СБС).

Станом на 08:00 підрозділи протиповітряної оборони збили або подавили 279 ворожих безпілотників. Перехоплення та ліквідація цілей відбувалися на півночі, півдні та на сході країни.

Наслідки влучань

Попри ефективну протидію оборонців, частині безпілотних апаратів вдалося досягти цілей. Зафіксовано влучання 8 ударних дронів. Руйнування відбулися на 7 локаціях. Окрім цього, падіння уламків збитих засобів нападу задокументували ще на 7 локаціях.

Одним із міст, що опинилося під ударом, став Дніпро. Війська російської окупаційної армії в ніч проти неділі, 17 травня, здійснили атаку на місто. Це спричинило виникнення кількох пожеж. Унаслідок обстрілу травмувалася місцева жителька.

У Повітряних силах попередили про збереження небезпеки. Станом на ранок у повітряному просторі країни зафіксовані були нові групи ворожих безпілотників.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на неділю, 17 травня 2026 року, російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Унаслідок обстрілів зафіксовані руйнування житлових будинків, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.

