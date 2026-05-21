Атака на Дніпро та райони області: багато поранених

Окупаційні російські війська здійснили масовану повітряну атаку на центральні та південні регіони Дніпропетровської області. Ворог застосував десятки ударних безпілотних апаратів та ствольної артилерії в області. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр, де зафіксовано прямі влучання в цивільну інфраструктуру. Про це у четвер, 21 травня 2026 року, офіційно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Наслідки ударів по місту Дніпро та постраждалі діти

Агресори атакували ударними дронами місто Дніпро, внаслідок чого зафіксовано прильоти у житлові квартали. Ворожі безпілотники поцілили у два багатоповерхові будинки. Від вибухів там миттєво спалахнула масштабна пожежа, а конструкції споруд зазнали значних пошкоджень.

Динаміка зростання кількості постраждалих змінювалася протягом усього дня. Станом на 20:00 кількість поранених у місті Дніпро офіційно зросла до 19 осіб.

Серед постраждалих мешканців обласного центру є троє дітей:

13-річний хлопчик: Отримав травми середнього ступеня важкості та був невідкладно ушпиталений до профільного медичного закладу.

6-річний хлопчик: Після надання першої невідкладної медичної допомоги переведений на амбулаторне лікування.

9-місячна дівчинка: Також оглянута лікарями і наразі перебуває під наглядом батьків на амбулаторному лікуванні.

Окрім підлітків, госпіталізація знадобилася ще сімом дорослим громадянам. Вони перебувають у лікарнях у стані середньої важкості. Іншим постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу на місці або в амбулаторних умовах.

Загальне зведення по районах Дніпропетровської області

За офіційними даними ОВА станом на 18:30, загалом по території Дніпропетровської області ворог здійснив майже 30 обстрілів. Під ударами безпілотників та артилерії перебували чотири ключові райони регіону.

Наслідки ворожої активності зафіксовано у таких локаціях:

Кривий Ріг: Внаслідок влучання суттєвих пошкоджень зазнало місцеве промислове підприємство. Поранення отримав один чоловік.

Синельниківський район: Під масованими ударами перебували Васильківська, Слов'янська та Покровська громади. Вибухами пошкоджено місцеву адміністративну будівлю, приватні оселі та літню кухню.

Нікопольський район: російські війська поцілили по самому Нікополю, а також по Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. На місцях прильотів виникли пожежі, понівечено об'єкти критичної інфраструктури. Поранень зазнав один цивільний чоловік.

Правоохоронці та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілів та фіксацію чергових воєнних злочинів російської армії.

Нагадаємо

Нинішня атака на Дніпро стала частиною чергової хвилі масованих ударів окупантів по цивільному населенню України. Раніше цього ж четверга російська авіація скинула важкі бомби на місто Дружківка у Донецькій області. Внаслідок застосування трьох керованих авіабомб ФАБ-250 та ударів FPV-дронів там загинули четверо цивільних громадян, а ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості.