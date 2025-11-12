Середа, 12 Листопада, 2025
Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції

Денис Молотов
Кабінет міністрів України відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про це 12 листопада повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

👉 За словами очільниці уряду, рішення ухвалили під час позачергового засідання Кабміну, яке відбулося вранці цього ж дня.

📄 «Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Рішенням Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак», — заявила Свириденко.

☝️ Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію «Мідас», спрямовану на виявлення корупційних схем у сфері енергетики. Слідство встановило факти відмивання коштів державної компанії «Енергоатом» у великих масштабах.

Пізніше стало відомо, що організатори схеми легалізовували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. За даними антикорупційних органів, учасники злочинної мережі відмили близько 100 мільйонів доларів.

📢 Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на низку високопосадовців, зокрема на Германа Галущенка, який до призначення в Міністерство юстиції очолював Міністерство енергетики, а також на секретаря РНБО Рустема Умєрова, котрий раніше обіймав посаду міністра оборони.

