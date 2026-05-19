Корупція у Верховному Суді: подробиці

Правоохоронні органи України суттєво розширили коло фігурантів у справі про масштабне хабарництво у найвищій судовій інстанції країни. Офіційні підозри оголошено трьом діючим суддям Верховного суду, а також одному судді у відставці. Про це у вівторок, 19 травня 2026 року, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Ці процесуальні дії відбуваються у межах провадження, де ключовим обвинуваченим є колишній голова суду. Наразі

справа Всеволода Князєва — колишнього Голови Верховного Суду України — стала одним із найгучніших корупційних скандалів в історії українського правосуддя. Це перший випадок, коли на хабарі такого масштабу викрили керівника найвищої судової інстанції країни. Хронологія, суть звинувачень та поточний статус цієї справи: 1. У чому звинувачують Князєва? (Суть справи) Всеволода Князєва звинувачують у взятті хабаря в розмірі 2,7 мільйона доларів. За версією слідства (НАБУ та САП), ці гроші призначалися за ухвалення Велика Палата Верховного Суду рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго. Справа стосувалася права власності на 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), які намагалися відсудити колишні акціонери. Верховний Суд ухвалив рішення, яке задовольнило інтереси Жеваго. 2. Як працювала схема? Слідство встановило, що передача грошей відбувалася через посередників: Адвокатське об’єднання: Виступало ширмою для легалізації хабарів під виглядом “легальних адвокатських послуг”.

Два транші: Гроші передавалися двома частинами. Першу частину (близько 1,35 млн доларів) передали у квітні 2023 року, другу — у травні. Князєв, за даними правоохоронців, мав розподілити ці кошти між іншими суддями Великої Палати, які брали участь у розгляді справи. 3. Затримання та обшуки (Травень 2023) 15 травня 2023 року НАБУ і САП затримали Князєва “на гарячому” під час отримання другого траншу хабаря.

Під час обшуків у Князєва та інших суддів Верховного Суду вилучили мільйони доларів готівкою. Багато грошей знайшли у звичайних пакетах та сумках.

• 16 травня 2023 року Пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру та достроково позбавив його посади Голови суду (проте він залишався суддею, оскільки звільнити його може лише Вища рада правосуддя). 4. Запобіжний захід та зменшення застави Один із найбільш обговорюваних аспектів справи — це те, як стрімко зменшувалася сума застави для Князєва, поки він перебував у СІЗО: Спочатку суд призначив заставу у розмірі 107,3 млн гривень.

Протягом наступних місяців адвокати Князєва подавали апеляції, і суд поступово знижував цю суму: спочатку до 75 млн, потім до 55 млн, 45 млн, 35 млн, і зрештою — до 18,16 млн гривень.

31 січня 2024 року за Князєва внесли цю заставу, і він вийшов із СІЗО під зобов’язання носити електронний браслет та не виїжджати з Києва. 5. Додаткові скандали: Оренда квартири на Липках Паралельно із головною справою про хабар, Князєв потрапив у ще один скандал. Печерський суд визнав його винним у порушенні обмежень щодо подарунків державним службовцям. Виявилося, що Князєв орендував величезну елітну квартиру на Липках (найдорожчий район Києва) площею 133 кв. м всього за 1000 гривень на місяць. Суд розцінив це як незаконний подарунок (оскільки ринкова вартість оренди була вищою на сотні тисяч гривень) і конфіскував у дохід держави “подарунок” у розмірі 906 600 гривень. 6. Поточний статус (станом на 2024–2026 роки) Звільнення з посади судді: У березні 2024 року Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила Князєва від здійснення правосуддя, а в серпні 2024 року його остаточно звільнили з посади судді Верховного Суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Судовий процес: Справу передали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Судові засідання тривають, захист Князєва намагається оскаржувати докази (зокрема, результати прослуховування) та затягувати процес через стан здоров’я підсудного.

Сама справа розглядається по суті, Князєву загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він свою провину заперечує і називає справу “політичним замовленням”.

отримала новий масштабний розвиток.

Офіційна позиція слідства та суть звинувачень

Детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) встановили нові деталі злочинної схеми. Фігуранти обіймали високі посади у структурі відомства.

📢 «НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного суду. Йдеться про трьох чинних суддів Верховного суду, а також суддю Верховного суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої палати Верховного суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи Фінанси і кредит», – йдеться у повідомленні.

Хронологія та фабула судового спору

У НАБУ офіційно нагадали передісторію та юридичну фабулу цієї справи. До повноважень суддів Великої палати Верховного суду входить безпосередній розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.

Одним із таких предметів розгляду був тривалий майновий конфлікт. У його межах колишні акціонери оскаржили у судовому порядку договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ці активи були придбані ще у 2002 році бізнесменом і власником групи «Фінанси і кредит».

Розгляд справи у різних інстанціях відбувався за такою схемою:

Суд першої інстанції: Повністю відмовив позивачам у задоволенні їхніх вимог.

Повністю відмовив позивачам у задоволенні їхніх вимог. Апеляційний суд (2022 рік): Скасував попереднє рішення та офіційно визнав договір недійсним.

Скасував попереднє рішення та офіційно визнав договір недійсним. Касаційна інстанція: Через високу складність спору його подальший розгляд перейшов до Великої палати Верховного суду.

Для досягнення бажаного результату зацікавлена сторона вдалася до протиправних дій.

📢 «Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня-квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного суду для ухвалення «потрібного» рішення», – повідомили у НАБУ.

Оголошенню підозр передували невідкладні слідчі дії. Раніше цього ж вівторка стало відомо, що НАБУ і САП провели санкціоновані обшуки за місцями роботи, фактичного проживання та у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду.

1 з 5

Попередній перебіг розслідування та долі головних фігурантів

Нагадаємо, початок розслідуванню було покладено 15 травня 2023 року. Тоді детективи НАБУ затримали Всеволода Князєва безпосередньо під час отримання хабаря у розмірі 2,7 млн доларів. Частину грошових коштів правоохоронці вилучили в нього вдома, а іншу частину — у його робочому кабінеті.

Князєва заарештували. Суд неодноразово продовжував йому термін перебування під вартою, регулярно зменшуючи суму фінансової застави. У січні 2024 року колишнього голову звільнили під заставу у понад 18 млн гривень. Згодом, у липні того ж року, правоохоронці зупинили його під час спроби перебування біля державного кордону з Румунією.

Окрім цього, тривають процесуальні дії і щодо ймовірного замовника корупційної схеми. Відомо, що 10 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення заочно арештувати власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго. Бізнесмен є офіційним підозрюваним у справі про надання неправомірної вигоди керівництву суду.