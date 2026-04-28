ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В ЄС розглядають санкції проти Ізраїлю через вкрадене росіянами зерно

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії обходити міжнародні санкції. Також ЄС вимагає від Ізраїлю пояснення щодо імпорту викраденого українського зерна. Про це повідомляє Haaretz.

Засудження з боку ЄС пролунало після оприлюдненого в неділю розслідування, яке виявило факти постачання до Ізраїлю зерна, викраденого російськими силами з окупованих територій України.

Речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануоні підтвердив, що ЄС звернув увагу на інцидент, коли судно російського «тіньового флоту» змогло розвантажити викрадене українське зерно в порту Хайфи. Це сталось попри попередження української сторони та попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання.

📢 «Ми засуджуємо всі дії, які допомагають фінансувати незаконні воєнні зусилля росії та обходити санкції ЄС. Ми залишаємося готовими вживати заходів проти таких дій шляхом внесення до санкційних списків фізичних та юридичних осіб у третіх країнах. Якщо це буде необхідно», — заявив Ель Ануоні.

Він також повідомив, що ЄС спільно з Україною офіційно звернувся до ізраїльської влади з вимогою надати інформацію щодо цього випадку.

Реакція України та позиція Ізраїлю

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю у зв’язку з уже другим випадком заходу судна з вкраденим українським зерном до ізраїльського порту.

Українська сторона наголосила, що дружні українсько-ізраїльські відносини можуть бути взаємовигідними, але незаконна торгівля росії краденим зерном не повинна їх підривати.

У відповідь в Ізраїлі заявили, що не отримали достатніх доказів того, що судно перевозило саме викрадене росіянами українське зерно.

Нагадаємо

Журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько повідомила, що 12 квітня Ізраїль дозволив російському балкеру ABINSK (IMO: 9303869) зайти в порт Хайфа. Судно доставило 43,7 тисячі тонн пшениці, вивезеної з окупованих територій України.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, представники Ізраїлю заявили українській стороні, що затримувати судно «вже занадто пізно», оскільки воно на той момент уже покинуло порт Хайфи.

👉 Також раніше в Україну відбулася екстрадиція підприємця, який фігурує у справі про організацію злочинної схеми під час закупівлі зерна.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип