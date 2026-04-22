«Пліч-о-пліч»: Коломийчиська СВА розширює підтримку ВПО

Коломийчиська сільська військова адміністрація (СВА) в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» розширює систему підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) завдяки співпраці з українськими та міжнародними партнерами. Такий підхід дозволяє суттєво збільшити перелік доступних послуг для мешканців громади. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Станом на сьогодні Коломийчиською СВА в межах ініціативи «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» підписано 16 меморандумів про співпрацю. Йдеться про взаємодію з військовими адміністраціями Луганської області, громадами-партнерами в Україні та за кордоном, а також із громадськими організаціями та благодійними фондами. Сформована мережа забезпечує комплексну підтримку переселенців — від медичних до правових послуг.

✅ Медична, соціальна та адміністративна допомога

Завдяки партнерству зі Сватівською, Нижньодуванською, Троїцькою, Білокуракинською та Айдарською військовими адміністраціями жителі громади отримують гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та адміністративні послуги. Окремо організовано супровід демобілізованих осіб, ветеранів війни та членів їхніх родин.

Важливим напрямом залишається медичне забезпечення. Співпраця з КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» дозволяє надавати послуги внутрішньо переміщеним особам у Харкові. Крім того, на базі харківського офісу Коломийчиської адміністрації регулярно проводить прийом лікарка сімейної медицини Сватівського центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).

Консультаційна підтримка ветеранів також здійснюється безпосередньо у медичних закладах: відповідальна особа з питань реалізації ветеранської політики Коломийчиської громади надає консультативну допомогу ветеранам війни та військовослужбовцям, які лікуються в Рубіжанській ЦМЛ. Паралельно фахівці Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги реалізують заходи з психосоціальної підтримки для постраждалих від війни.

✅ Роль громадських організацій та правова допомога

Коломийчиська СВА активно співпрацює з благодійними фондами та громадськими організаціями. Зокрема, допомогу переселенцям надають представники БФ «Єдність та сила», які забезпечують гуманітарну підтримку та організовують заходи для дітей.

Окремим напрямом у межах «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» є безоплатний правовий супровід. Юристи БО «Благодійний Фонд «Право на Захист» і відокремленого підрозділу ГО «Захист держави» в Харківській області консультують ВПО з широкого кола юридичних питань.

Також завдяки співпраці з Берестинською міською радою, Роганською та Борівською селищними військовими адміністраціями забезпечується підтримка переселенців, зокрема через надання тимчасового житла.

✅ Партнерство в Україні та за кордоном

У грудні 2025 року в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» підписано меморандум про співпрацю з Купчинецькою сільською громадою Тернопільської області. Обидві громади мають подібну структуру та аграрну спеціалізацію, що відкриває можливості для обміну досвідом. Купчинецька громада спеціалізується на тваринництві та має потенціал для розвитку, що може стати корисним досвідом для Коломийчиської громади після деокупації.

Наразі між громадами вже розвивається соціально-культурна взаємодія, яка сприяє інтеграції переселенців.

Міжнародний напрям також набуває розвитку. 22 грудня 2025 року укладено угоду про співпрацю з примарією міста Ришкани (Республіка Молдова). Досягнуто домовленостей щодо обміну досвідом між фермерами, зокрема планується організація поїздок представників аграрного сектору.

За підтримки Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) опрацьовується питання організації літнього відпочинку дітей Луганщини, включно з представниками Коломийчиської громади, на території Молдови.

▶️Подальші кроки

Розвиток партнерських зв’язків у межах ініціативи «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» дозволяє адміністрації оперативно реагувати на виклики воєнного часу, посилювати підтримку внутрішньо переміщених осіб та формувати основу для майбутнього відновлення громади після деокупації.

Нагадаємо