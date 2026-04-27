Фейк: У кабінеті Зеленського висить викрадене полотно Поля Сезанна — BBC

Сюжет BBC News фейковий, а фрагмент відеозвернення Володимира Зеленського, де нібито видно викрадену картину, відредагований. Насправді за президентом висить полотно сучасного українського митця.

У мережі поширюється новинний сюжет з логотипом BBC News, у якому йдеться про те, що всього через місяць після викрадення з італійського музею полотна Сезанна «Натюрморт з вишнями» картина з’явилася в кабінеті Володимира Зеленського. Президент буцімто сам опублікував відео, де на задньому тлі видно викрадене полотно, а потім поспішно видалив його.

Скриншот — X

Насправді сюжет BBC News фейковий: видання не випускало цього ролика і не писало про «новину». Це підтвердили представники видання в коментарі France 24 Observer, назвавши відео однозначним «фейком». Оригінал відео, яким пропагандисти скористалися під час виготовлення підробки, був опублікований на офіційному YouTube-каналі Зеленського ще 19 січня. У зверненні чітко видно, що за спиною президента насправді висить зовсім інше полотно — кримський пейзаж сучасного митця Андрія Чеботару, родом із Севастополя. «Так, там висять дві мої картини: перша намальована ще до анексії Криму. Там, де скелі такі червоні. Біля Алушти є гірський масив Демірджі, селище Лучисте. Я з цього селища писав цю картину. Мені здається, це був чи то 12-й, чи то 13-й рік», — розповів митець в інтерв’ю виданню «Гал-інфо». Художник навіть не знає, як полотна потрапили в колекцію Зеленського: ймовірно, у команді президента їх придбали через посередників або отримали в подарунок.

Кадр з оригінального відео — YouTube

Вигадана новина базується на справжньому інциденті: у ніч на 22 березня четверо озброєних чоловіків у масках пограбували віллу фонду Маньяні Рокка поблизу італійської Парми, викравши три картини загальною вартістю близько 9 мільйонів євро. Зловмисники вдерлися через головний вхід вілли й за лічені хвилини вибрали зі стін «Французького залу» на першому поверсі відразу три шедеври: «Рибу» П’єра-Огюста Ренуара, «Одаліску на терасі» Анрі Матісса та «Натюрморт із вишнями» Поля Сезанна, який і фігурував у фейковій новині. Уся операція тривала не більше трьох хвилин — грабіжників зупинила лише охоронна сигналізація музею, інакше вони могли б вкрасти більше. Втікаючи, злочинці перелізли через паркан. Найціннішим із викраденого вважається полотно Ренуара — його оцінюють приблизно в 6 мільйонів євро. Цей злочин уже називають одним із найгучніших пограбувань у сфері мистецтва в Італії за останні роки, особливо на тлі резонансного пограбування Лувра в Парижі минулого жовтня. Розслідування ведуть італійські карабінери спільно з підрозділом із захисту культурної спадщини.

Дезінформаційні наративи про буцімто надлишкові й аморальні витрати Володимира Зеленського та його оточення Росія поширює регулярно. Так, нещодавно ми спростовували новину про те, нібито Зеленський придбав маєток, що належав реперу й сексуальному злочинцю Пі Дідді.