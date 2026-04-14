З Німеччини екстрадували підприємця у справі про махінації із зерном

В Україну відбулася екстрадиція підприємця, який фігурує у справі про організацію злочинної схеми під час закупівлі зерна, що завдала державному підприємству збитків на суму 13,4 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок, 14 квітня.

Згідно з вироком Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 11 грудня 2025 року, фігуранта засуджено до 3 років і 10 місяців позбавлення волі. Зазначається, що засудженого передали українській стороні на міжнародному пункті пропуску «Краківець–Корчова» у Львівській області.

☝️ Деталі справи

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2020 року службові особи Полтавської філії ДП ЦСЕНСМ за погодженням із керівником державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» уклали договори на постачання зерна майбутнього врожаю. Предметом угод було визначено постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Однак згодом сторони умисно внесли зміни до договорів, скасувавши вимогу щодо обов’язкового врахування ринкових цін під час оформлення видаткових накладних.

У результаті зерно реалізували за цінами майже вдвічі нижчими за ринкові, що призвело до значних фінансових втрат державного підприємства.

Нагадаємо