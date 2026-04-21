Система безкарності та корупційна складова в ТЦК – Лубінець

Проблеми, пов’язані з діяльністю представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), починають отримувати системну правову оцінку. Йдеться про випадки, які раніше залишалися без належного реагування або не набували широкого розголосу. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, омбудсман Лубінець Дмитро у своєму офіційному Телеграм-каналі у вівторок, 21 квітня.

📢 «Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв, — системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП — нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку».

Ситуація в Одесі, за оцінками, стала показовою. Факти, які тривалий час залишалися поза увагою, нині документуються правоохоронними органами.

📢 «Ситуація в Одесі стала показовою. Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування».

У цьому контексті наголошується, що такі дії мають стати сигналом для всієї системи щодо невідворотності відповідальності.

📢 «Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!», – йдеться в дописі омбудсмана.

📈 Статистика звернень та динаміка

Окремо звертається увага на кількість повідомлень про можливі порушення прав громадян. У період з 1 січня по 20 квітня 2025 року надійшло 193 звернення з Одеської області щодо дій працівників ТЦК та СП. Загалом за 2025 рік таких звернень зафіксовано 642.

Водночас за аналогічний період поточного року кількість звернень уже становить 264, що свідчить про зростання майже на 40%.

📢 «Адже статистика по цій області раніше була тривожною… А в аналогічний період цього року — вже 264 звернень. Це вже більше майже на 40%!».

Раніше також фіксувалися випадки застосування насильства, зокрема інцидент, під час якого постраждала дитина.

➡️Навіть нещодавно я публічно реагував на випадок насильства над цивільними зі сторони ТЦК та СП в Одесі. Тоді постраждала також дитина. – зазначив Лубінець.

Питання відкритості та довіри

Окремо підкреслюється необхідність відкритості дій працівників ТЦК та СП під час виконання службових обов’язків.

📢 «Окремо я публічно завжди наголошую: працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно чи приховано. Такі дії прямо підривають довіру до державних інституцій», – наголосив Дмитро Лубінець.

Ситуація в регіонах

Подібні порушення, за наявними даними, фіксуються не лише в Одеській області. Напружена ситуація спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

Наголошується, що реагування, яке відбувається нині в Одесі, має стати основою для системних змін на рівні всієї країни.

📢 «Саме тому важливо, щоб реагування, яке ми зараз бачимо в Одесі, стало не винятком, а початком системних змін по всій країні».

❗️Підкреслюється, що дії державних органів повинні відбуватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини.

📢 «Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками!», -– резюмував омбудсман Дмитро Лубінець.

Нагадаємо

В Одесі правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це у вівторок, 21 квітня, повідомили СБУ та Одеська обласна прокуратура.