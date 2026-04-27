Шахтарів на окупованій Луганщині «просто викинули на вулицю»

Стрімкий занепад вугільної галузі Луганщини на окупованих територіях призвів до масових скорочень працівників та повної зупинки ключових підприємств. Гірники шахт «Червоний партизан», «Довжанська-Капітальна» та шахти ім. Свердлова залишилися без роботи та зароблених грошей через фінансовий крах ростовського ТОВ «Донские угли». Про це повідомляє російський пропагандистський телеканал RTVI, передає TMT.

Проблеми на підприємствах, які раніше були передані під управління ростовського бізнесмена Віталія Донченка, загострилися на початку 2026 року.

📢 «З грудня, коли нам востаннє дали гроші, ми не отримали жодної копійки … Людей просто викинули на вулицю. Ні наш голова, ні міністерство нічого не пояснюють», — поскаржився робітник. За його словами, співробітникам на папері нарахували належні «допомоги, відпустки, компенсації» і ці суми сягають півмільйона рублів: «Менше 250 тисяч ні в кого немає».

☝️ Основні етапи кризи:

Січень 2026: Робітників попередили про скорочення протягом двох місяців.

Березень 2026: Шахти офіційно припинили видобуток вугілля.

Квітень 2026: Співробітники досі не отримали виплати за відпрацьовані дні у поточному році.

Місцева окупаційна прокуратура підтвердила факт заборгованості за січень та лютий. У самій компанії «Донские угли» затримки пояснюють «великими труднощами» та відмовою банків видавати нові кредити. Наразі власники намагаються розпродати залишки вугілля зі складів, щоб знайти кошти на зарплати.

Фінансові показники та судові позови

Масштаб фінансової катастрофи підтверджується офіційними цифрами. Сукупний чистий збиток ТОВ «Донские угли» за останній період перевищив приголомшливі 25,7 млрд рублів.

Стан компанії-власника:

Судова тяганина: у російських судах на розгляді перебувають десятки позовів проти підприємства.

Кредитний тупик: через неплатоспроможність банківські установи припинили фінансування проєктів компанії.

Загроза закриття: без термінових вливань з бюджету рф у розмірі 40 млрд рублів вугільна галузь регіону ризикує бути повністю ліквідованою .

Занепад вугільної галузі Луганщини ставить під загрозу виживання цілих шахтарських міст. Ситуація на шахтах «Довжанська-Капітальна» та «Червоний партизан» демонструє неефективність управління окупованими активами, які за шість років перебування в руках ростовських фірм перетворилися зі стратегічних підприємств на збиткові об’єкти.

Раніше окупаційні адміністрації заявляли про амбітні плани «розробки» родовищ, проте на практиці гірники стикаються з реальністю, де «інвестор» зникає, залишаючи за собою мільярдні борги та закриті лави.

