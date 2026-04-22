Сергій Ребров залишає посаду головного тренера збірної України

У середу, 22 квітня, Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно підтвердила завершення співпраці із Сергієм Ребровим як головним тренером національної команди. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційних ресурсах асоціації.

Попри відхід від тренерського містка, Сергій Ребров не залишає структуру асоціації. Фахівець продовжить свою діяльність на адміністративних посадах, які він обіймав паралельно з тренерством.

📢 «Сергій Ребров призупиняє свої обов’язки у збірній України. Тим не менш, він залишається частиною команди УАФ як віцепрезидент та член Виконавчого комітету», — зазначається у пресрелізі.

📋 Пошуки наступника

Питання про те, хто очолить головну команду країни у майбутніх турнірах, наразі залишається відкритим. В асоціації наголосили, що інформація про призначення нового керманича “синьо-жовтих” буде оприлюднена згодом після завершення необхідних консультацій.

📌 Короткі підсумки роботи Реброва:

Очолив збірну у червні 2023 року.

Прийняв команду безпосередньо під час відбіркового циклу на Євро-2024.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», — заявив Сергій Ребров.

🔄 Варто зауважити, що раніше у спортивних медіа з’являлася суперечлива інформація щодо майбутнього тренера. Деякі джерела припускали, що Ребров може зберегти свою посаду для наступного циклу, проте сьогоднішнє рішення УАФ поставило крапку в цих дискусіях.

Наразі футбольна спільнота очікує на оголошення списку кандидатів на вакантну посаду. Очікується, що новий тренер готуватиме команду до найближчих офіційних матчів.

