193 військових повернули з полону: новий обмін України

Фото: обмін полоненими з рф / ОПУ / 24.04.2026

Україна повернула з російського полону 193 військовослужбовців. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у Телеграм в п’ятницю, 24 квітня.

📢 «Військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого росія завела кримінальні справи, є і поранені», – написав він.

☝️ За словами шостого глави держави, обмін полоненими залишається важливим інструментом повернення українців додому.

📢 «Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому. Памʼятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі», – додав глава держави.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомили про особливості цього обміну. Зокрема, серед звільнених є військові 2000-х років народження, а також захисники, які отримали поранення.

📢 «Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій», – вказано в повідомленні.

Серед визволених — військовослужбовці різного віку. Наймолодшому — 24 роки, він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році. Найстаршому звільненому оборонцю — 60 років.

Двоє військових цього дня святкують свої дні народження вже після повернення в Україну.

🤝 У Координаційному штабі також висловили вдячність міжнародним партнерам за сприяння в організації обміну, зокрема США та Об’єднаним Арабським Еміратам, а також усім залученим структурам.

Нагадаємо

Попередній обмін полоненими відбувся 11 квітня напередодні Великодня. Тоді Україна повернула 182 громадян — 175 військових і 7 цивільних.

