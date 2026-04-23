Україна впроваджує авіаційні стандарти ЄС

Україна розпочинає практичний етап інтеграції у європейський авіаційний простір. У середу, 22 квітня, відбулося перше з початку повномасштабного вторгнення спільне засідання з авіаційним комітетом Євросоюзу. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

✈️ Підготовка до мирного неба

Головною темою обговорення стали правила та стандарти, які Україна має імплементувати у внутрішнє законодавство ще до фактичного відновлення авіасполучення.

📢 «Наша мета — щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС: прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників», — наголосив Олексій Кулеба.

✅ Ключові результати зустрічі:

Узгоджено список правових актів ЄС, які підлягають обов’язковому впровадженню.

Визначено механізми реалізації європейських норм в умовах воєнного стану.

Основна увага приділена безпеці польотів та посиленню захисту прав пасажирів.

Підготовка авіаційної системи триває паралельно із загальним поступом України до членства в Євросоюзі. Також стало відомо, що вже у червні може бути відкритий перший переговорний кластер «Основи», а до кінця 2026 року планується відкриття всіх інших кластерів.

За словами міністра, завчасна підготовка дозволить українському авіаринку миттєво стати частиною європейського простору одразу після того, як безпекова ситуація дозволить відновити польоти.