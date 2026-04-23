ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна впроваджує авіаційні стандарти ЄС

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна розпочинає практичний етап інтеграції у європейський авіаційний простір. У середу, 22 квітня, відбулося перше з початку повномасштабного вторгнення спільне засідання з авіаційним комітетом Євросоюзу. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

✈️ Підготовка до мирного неба

Головною темою обговорення стали правила та стандарти, які Україна має імплементувати у внутрішнє законодавство ще до фактичного відновлення авіасполучення.

📢 «Наша мета — щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС: прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників», — наголосив Олексій Кулеба.

✅ Ключові результати зустрічі:

  • Узгоджено список правових актів ЄС, які підлягають обов’язковому впровадженню.
  • Визначено механізми реалізації європейських норм в умовах воєнного стану.
  • Основна увага приділена безпеці польотів та посиленню захисту прав пасажирів.

Підготовка авіаційної системи триває паралельно із загальним поступом України до членства в Євросоюзі. Також стало відомо, що вже у червні може бути відкритий перший переговорний кластер «Основи», а до кінця 2026 року планується відкриття всіх інших кластерів.

За словами міністра, завчасна підготовка дозволить українському авіаринку миттєво стати частиною європейського простору одразу після того, як безпекова ситуація дозволить відновити польоти.

 

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип