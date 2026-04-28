Корупція в ТЦК: на Миколаївщині викрили посадовців

Денис Молотов
Корупція в ТЦК: на Миколаївщині викрили посадовців
Фото: Державне бюро розслідувань (ДБР) / 28.04.2026

Системна корупція в ТЦК знову опинилася в центрі уваги ДБР. У вівторок, 28 квітня, правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Миколаївського районного територіального центру комплектування. Зловмисники налагодили схему внесення несанкціонованих змін до державної бази даних.

Розслідування розпочалося ще у березні 2026 року, коли було затримано організатора схеми — місцевого жителя без офіційного місця роботи. За 8 тисяч доларів він обіцяв «клієнтам» уникнути мобілізації, гарантуючи зв’язки у військових структурах.

☝️ Механізм «послуги»: Зловмисники обіцяли оформити фіктивний призов, який супроводжувався отриманням трьох офіційних відмов від різних військових частин. Тоді йому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Втручання в систему «Оберіг»
Корупція в ТЦК: на Миколаївщині викрили посадовців 01
Фото: Державне бюро розслідувань (ДБР) / 28.04.2026

У ході слідства ДБР встановило, що реалізація схеми була б неможливою без прямої участі посадових осіб. Підозри отримали:

  • тимчасово виконуючий обов’язки начальника 2-го відділу Миколаївського РТЦК;
  • його підлеглий співробітник.

За версією слідства, військові посадовці здійснювали несанкціоновані зміни в інформаційній системі «Оберіг». Це дозволяло легалізувати фіктивні дані в інтересах осіб, які прагнули уникнути призову.

⚖️ Юридичні наслідки:

Дії посадовців кваліфіковані за ч. 3 ст. 362 КК України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк до шести років. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які встигли скористатися незаконними «послугами».

Досудове розслідування на Миколаївщині триває. Слідчі дії спрямовані на виявлення всіх ланок корупційного ланцюга та запобігання подальшим втручанням у роботу державних реєстрів.

Масштаби зловживань у країні

Корупція в ТЦК залишається гострим питанням для правоохоронної системи. Тільки нещодавно схожу схему викрили у Харкові, де двоє директорів приватного підприємства намагалися організувати незаконне «бронювання» для 70 чоловіків.

Скандал з Одеським ТЦК: правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК).

