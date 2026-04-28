Латвія заборонила в’їзд доньці лаврова та ще двом росіянам

Латвія заборонила в’їзд до країни трьом громадянам росії, серед яких — донька міністра закордонних справ рф сергія лаврова. Рішення ухвалила міністерка закордонних справ Байба Браже. Про це повідомила пресслужба МЗС.

Рішення про внесення трьох росіян до списку осіб, яким заборонено в’їзд до Латвії, ухвалено на підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію. Заборона встановлена на невизначений термін.

До «чорного списку» потрапили:

ексміністр культури російської федерації михайло швидкой ,

, анастасія карнєєва — донька заступника генерального директора державної корпорації «ростех» ніколая волобуєва,

катерина вінокурова — донька міністра закордонних справ рф сергія лаврова.

Підстави та значення рішення

Латвійське МЗС не розголошує конкретних причин включення кожної особи до списку небажаних, проте таке рішення свідчить про продовження жорсткої політики Риги щодо представників російської влади та їхніх близьких родичів.

Особливо символічним виглядає внесення до списку катерини вінокурової — доньки одного з ключових архітекторів російської зовнішньої політики.

Рішення Латвії ухвалено на тлі обговорення в Європейському Союзі можливості запровадження заборони на в’їзд для росіян, які безпосередньо брали участь у бойових діях проти України. Очікується, що відповідна ініціатива буде офіційно представлена на засіданні Європейської ради у червні цього року.