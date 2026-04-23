Центр життєстійкості Кремінщини допомагає долати виклики війни

У Києві продовжує активно працювати Центр життєстійкості Кремінської громади — безпечний простір, де внутрішньо переміщені особи, ветерани та люди у складних обставинах отримують комплексну підтримку. З початку 2026 року фахівці Центру вже допомогли сотням українців знайти нові сенси та впоратися з наслідками емоційного виснаження. Про це повідомила Кремінська міська рада.
📊 Робота в цифрах: підсумки з початку року
За кілька місяців роботи Центр продемонстрував високу затребуваність своїх послуг:
- 230 людей звернулися за допомогою;
- 400+ консультацій (психологічних та соціальних) провели фахівці;
- 70+ заходів групової роботи організовано для громади;
- 380+ учасників відвідали тренінги та групи взаємодопомоги.
🎨 Групова терапія та розвиток
Особливу популярність мають заходи, спрямовані на емоційне відновлення. Найбільший запит фіксується на арт-терапію, тренінги зі стресостійкості та роботу в групах підтримки.
Окрім психологічного розвантаження, Центр запровадив новий напрямок — навчання фахівців «першої лінії», які безпосередньо взаємодіють із жителями громади.
🩺 Комплексні послуги: медицина та право
Центр життєстійкості — це не лише про психологію. Тут дбають про здоров’я та юридичний захист відвідувачів. Понад 100 людей вже скористалися додатковими сервісами:
- Консультації сімейного лікаря.
- Експрес-тестування стану здоров’я.
- Первинна правнича допомога.
📢 «Ми бачимо, що дедалі більше запитів пов’язані з пережитими втратами. Наше завдання — не просто надати консультацію, а створити простір, де людина відчує себе “серед своїх” і зможе рухатися далі», — зазначають у Центрі.
Корисна інформація для відвідувачів:
- Адреса: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 31 (приміщення 276).
- Графік роботи: Понеділок – П’ятниця, з 10:00 до 18:00.
- Контактний телефон: 📞 099-349-10-89
👉 Також нагадаємо, що соціальна підтримка сімей із дітьми залишається одним із ключових напрямів роботи Кремінської громади. Основна увага зосереджена на вразливих категоріях населення та забезпеченні доступності соціального захисту.