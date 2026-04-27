Затримано начальника слідчого відділу СБУ за вимагання хабаря

НАБУ та САП викрили начальника слідчого відділу регіонального управління СБУ та його підлеглого в Полтавській області на отриманні неправомірної вигоди. Посадовці намагалися «продати» підприємцю закриття кримінального провадження за 110 тисяч доларів США. Про це НАБУ повідомило на своєму каналі в Telegram.

🚨 Схема вимагання та затримання «на гарячому»

За даними слідства, полтавські співробітники СБУ залучили до злочинної схеми посередника — адвоката. Саме через нього вони висунули вимогу власнику бізнесу.

☝️ Предмет торгів: Службовці СБУ обіцяли підприємцю за 110 тисяч доларів:

укладення вигідної угоди про визнання винуватості;

повне припинення кримінального переслідування стосовно його компанії.

Зловмисників було затримано «на гарячому» під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 55 тисяч доларів. Наразі тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

👉 Нагадаємо, в грудні 2025 року антикорупційні органи зафіксували спроби побудови системи «винагород» народним обранцям за голосування у Верховній Раді.