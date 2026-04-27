Затримано начальника слідчого відділу СБУ за вимагання хабаря

Денис Молотов
Фото: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) / 27.04.2026

НАБУ та САП викрили начальника слідчого відділу регіонального управління СБУ та його підлеглого в Полтавській області на отриманні неправомірної вигоди. Посадовці намагалися «продати» підприємцю закриття кримінального провадження за 110 тисяч доларів США. Про це НАБУ повідомило на своєму каналі в Telegram.

🚨 Схема вимагання та затримання «на гарячому»

За даними слідства, полтавські співробітники СБУ залучили до злочинної схеми посередника — адвоката. Саме через нього вони висунули вимогу власнику бізнесу.

☝️ Предмет торгів: Службовці СБУ обіцяли підприємцю за 110 тисяч доларів:

  • укладення вигідної угоди про визнання винуватості;
  • повне припинення кримінального переслідування стосовно його компанії.

Зловмисників було затримано «на гарячому» під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 55 тисяч доларів. Наразі тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

👉 Нагадаємо, в грудні 2025 року антикорупційні органи зафіксували спроби побудови системи «винагород» народним обранцям за голосування у Верховній Раді.

  • Січень 2026: Керівниці однієї з фракцій було повідомлено про підозру через організацію механізму виплат за «правильні» голоси (за, проти або утримання).
  • Судові рішення: 16 січня суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко, призначивши заставу у розмірі 33 млн гривень та поклавши на неї відповідні процесуальні обов’язки.
  • Вже 23 січня стало відомо, що за лідерку фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко, яка фігурує у справі щодо підкупу народних депутатів України, внесли повну суму застави — 33 млн гривень.
  • У квітні НАБУ та САП оголосили про завершення досудового розслідування щодо керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам.
