Затримано начальника слідчого відділу СБУ за вимагання хабаря

НАБУ та САП викрили начальника слідчого відділу регіонального управління СБУ та його підлеглого в Полтавській області на отриманні неправомірної вигоди. Посадовці намагалися «продати» підприємцю закриття кримінального провадження за 110 тисяч доларів США. Про це НАБУ повідомило на своєму каналі в Telegram.
🚨 Схема вимагання та затримання «на гарячому»
За даними слідства, полтавські співробітники СБУ залучили до злочинної схеми посередника — адвоката. Саме через нього вони висунули вимогу власнику бізнесу.
☝️ Предмет торгів: Службовці СБУ обіцяли підприємцю за 110 тисяч доларів:
- укладення вигідної угоди про визнання винуватості;
- повне припинення кримінального переслідування стосовно його компанії.
Зловмисників було затримано «на гарячому» під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 55 тисяч доларів. Наразі тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.
👉 Нагадаємо, в грудні 2025 року антикорупційні органи зафіксували спроби побудови системи «винагород» народним обранцям за голосування у Верховній Раді.
- Січень 2026: Керівниці однієї з фракцій було повідомлено про підозру через організацію механізму виплат за «правильні» голоси (за, проти або утримання).
- Судові рішення: 16 січня суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко, призначивши заставу у розмірі 33 млн гривень та поклавши на неї відповідні процесуальні обов’язки.
- Вже 23 січня стало відомо, що за лідерку фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко, яка фігурує у справі щодо підкупу народних депутатів України, внесли повну суму застави — 33 млн гривень.
- У квітні НАБУ та САП оголосили про завершення досудового розслідування щодо керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам.