США обговорюють покарання «поганих» союзників по НАТО

Адміністрація Дональда Трампа перейшла до радикальних кроків у відносинах із європейськими партнерами. У Вашингтоні розробили перелік заходів для «покарання» країн НАТО, які відмовилися підтримати військову операцію США проти Ірану. Найбільший гнів за відмову допомагати у війні проти Ірану викликала Іспанія, яка заборонила використовувати свої авіабази та повітряний простір. Також певні «проблеми» можуть виникнути у Великої Британії. Про це Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Пентагоні у п’ятницю, 24 квітня.

За інформацією джерела, в електронному листі, розісланому в Пентагоні, детально викладаються варіанти відповідних заходів. У документі висловлюється розчарування неготовністю деяких союзників надати США свій повітряний простір та авіабази.

Один із запропонованих варіантів передбачає усунення «проблемних» країн від важливих чи престижних посад в Альянсі. Зокрема, щодо Іспанії розглядається можливість призупинення її участі в роботі НАТО. Автори листа зазначають, що таке рішення матиме значний символічний ефект, хоча й вплине на військові операції США.

Співрозмовник Reuters не уточнив, яким чином Вашингтон міг би домогтися призупинення членства Іспанії в Альянсі, адже важливі рішення НАТО традиційно приймаються одноголосно.

🎯 Іспанія — головна «мішень» Вашингтона

Найбільше роздратування Білого дому викликала позиція Мадрида. Прем’єр-міністр Педро Санчес не лише відмовився підвищувати військові витрати до 5% ВВП, а й заблокував для авіації США доступ до стратегічних авіабаз та повітряного простору країни.

Які заходи розглядає Пентагон щодо Іспанії:

Кадрова ізоляція: Усунення представників країни від усіх престижних та керівних посад у структурах НАТО.

Символічний ефект: Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв, що Іспанію "варто вигнати" з блоку.

💬 Реакція Мадрида: Педро Санчес відповів на ці повідомлення стримано, зазначивши, що уряд керується офіційними документами, а не «витоками електронних листів».

📢 «Ми керуємося не електронними листами, а офіційними документами та позицією уряду, в даному випадку уряду США», – йдеться в офіційній відповіді.

Тиск на Британію та «Фолклендський козир»

Велика Британія також опинилася у зоні ризику. Хоча прем’єр Кір Стармер дозволив використання бази у Ферфорді, він обмежив дії США лише «оборонними» операціями, що у Вашингтоні розцінили як недостатню лояльність.

У відповідь Пентагон розглядає можливість перегляду дипломатичної підтримки британських «імперських володінь», зокрема Фолклендських островів, за які у 1982 році спалахнула коротка війна між Великою Британією та Аргентиною. Це може означати відмову США визнавати суверенітет Лондона над островами на користь претензій Аргентини.

📌 Нова класифікація союзників

Міністр оборони Піт Геґсет ще у грудні окреслив підхід до диференціації партнерів. Нині ця стратегія перетворилася на конкретний список:

«Хороші » союзники: Ті, хто повністю підтримує операції США ресурсами та територіями.

ℹ️ Нагадаємо:

На останньому саміті НАТО Іспанія стала єдиною країною, що офіційно відмовилася від нових нормативів витрат (3,5% на оборону + 1,5% на супутні заходи безпеки). Цей демарш став точкою неповернення у стосунках із чинною адміністрацією США.

Пізніше Мадрид заборонив США використовувати дві розташовані на його території бази для операцій проти Ірану та закрив повітряний простір для прольоту американських бомбардувальників.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку також схилявся до відмови, але в результаті дозволив використовувати авіабазу у Ферфорді — проте лише для «оборонних» дій.

👉 Також стало відомо, що спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заявив про припинення участі у переговорах зі США, які відбувалися за посередництва інших держав.