Правоохоронці ліквідували масштабний конвертаційний центр

Національна поліція ліквідувала масштабний конвертаційний центр з обігом у 18 млрд грн. Схема дозволяла бізнесу ухилитися від сплати податків через 500 фіктивних фірм і понад 100 підприємств-нерезидентів. Правоохоронці провели обшуки та повідомили про підозри фігурантам.

За даними Нацполіції, учасники злочинної схеми активно надавали послуги з «податкової оптимізації». Для цього вони створили цілу інфраструктуру з фіктивних підприємств, яка працювала як в Україні, так і за кордоном.

☝️ Як працювала схема

Організатор центру, який зараз перебуває за кордоном, повністю координував діяльність. Його спільники займалися фінансовими операціями, бухгалтерією, пошуком підставних осіб для реєстрації фірм та відкриттям рахунків. Найчастіше підставними особами ставали люди з низьким соціальним статусом, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

Керувати повсякденною роботою конвертаційного центру організатор доручив своїй матері, призначивши її фінансовим директором.

Злочинці використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 фізичних осіб-підприємців (ФОПів) для проведення безтоварних операцій. Таким чином вони штучно формували податковий кредит з ПДВ і допомагали компаніям реального сектору економіки уникати сплати податків.

🔄 Виведення коштів за кордон

Для виведення грошей за межі України фігуранти залучили понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу обмінників в Україні та за кордоном — зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах.

Крім того, зловмисники надавали послуги з легалізації паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів сумнівного походження.

✅ Масштаб діяльності

Починаючи з 2022 року послугами конвертаційного центру скористалися понад 200 підприємств реального сектору економіки, серед яких були й представники Клубу білого бізнесу.

Лише чотирьом компаніям ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Загалом же, за попередніми підрахунками поліції, схема забезпечила «податкову оптимізацію» для бізнесу на суму близько 3 млрд грн.

🔍 Результати операції

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у Полтавській області та Києві. Під час слідчих дій вилучили готівку, фінансову документацію, носії інформації та мобільні телефони. Кількох учасників злочинної організації затримали.

Наразі організатору, фінансовому директору (матері організатора), бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору та іншим фігурантам повідомлено про підозри за статтями Кримінального кодексу України. Готуються документи для оголошення організатора в міжнародний розшук. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

