Працівники ТЦК викрадали й катували цивільних, погрожували зброєю – ДБР

Фото: Державне бюро розслідувань (ДБР) України / 22.04.2026

Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно повідомило про підозру шістьом військовослужбовцям, серед яких — працівники одного з територіальних центрів комплектування (ТЦК) Харкова. Фігурантів звинувачують у катуванні цивільних осіб, незаконному позбавленні волі та неправомірному застосуванні вогнепальної зброї. Про це у середу, 22 квітня, повідомила пресслужба відомства.

⚖️ Організатор та спільники

Слідство встановило, що злочинну групу очолив майор ТЦК, який обіймав керівну посаду. До реалізації своїх планів він залучив:

  • Військовослужбовців підрозділу охорони цього ж ТЦК.
  • Рекрутерів, відповідальних за призов громадян під час мобілізації (до їх повноважень входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом).
⚠️ Хронологія злочину: від «обшуку» до стрілянини

За даними ДБР, зловмисники використали статус військовослужбовців як прикриття. Під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації» вони вдерлися до приватного будинку.

📌 Ключові факти розслідування:

  • Незаконний обшук: Погрожуючи зброєю, військові вимагали від цивільних зізнання у наркоторгівлі.
  • Застосування зброї: Один із потерпілих чинив опір, після чого нападники відкрили вогонь і поранили його.
  • Викрадення: Двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час.
  • Тортури: У стінах установи людей били та залякували зброєю. Одного з чоловіків змушували підписати відмову від законної відстрочки.

Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.  Слідство встановило, що до дій були причетні шестеро осіб.

⚖️ Правові наслідки Наразі усім шістьом учасникам оголошено про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Згідно з чинним законодавством, фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Інцидент стався на тлі напруженої ситуації в регіоні. Раніше в Харкові було зафіксовано протидію співробітнику ТЦК, який отримав ножове поранення. Загалом, за офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано 620 випадків агресії щодо представників центрів комплектування.

Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин та можливих інших епізодів діяльності цієї групи.

👉 Нагадаємо, що проблеми, пов’язані з діяльністю представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), починають отримувати системну правову оцінку. Йдеться про випадки, які раніше залишалися без належного реагування або не набували широкого розголосу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Інформаційний портал «Ірта-fax» серед учасників проєкту Ukraine Resilient Media Initiative

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: співпраця між Лисичанською та Приютівською громадами

ЛУГАНЩИНА

Україна відновила ділянку нафтопроводу Дружба після удару рф

ВАЖЛИВО

Рекордна оборонна угода США та Німеччини на $12 млрд

ВАЖЛИВО

Скандал з Одеським ТЦК: деталі гучного затримання

ВАЖЛИВО

Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 54 боєзіткнення, ворог 13 разів намагався наступати на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

НКРЕКП планує підвищити ціни на електроенергію для бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

Масовані атаки дронів спричинили знеструмлення у семи регіонах

ВАЖЛИВО

“В України гроші закінчилися раніше, ніж в Угорщини нафта” – міністр

ВАЖЛИВО

Повітряні сили знешкодили 190 ворожих БпЛА

ВАЖЛИВО

ЄС планує заборонити в’їзд росіянам, причетним до війни проти України

ВАЖЛИВО

ООН готує евакуацію заблокованого флоту через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Кравченко: росія ігнорує безпеку усієї Європи і, вочевидь, навмисно атакувала саркофаг ЧАЕС

ПОДІЇ

Чемпіон України з шахів Владислав Бахмацький — про кар’єру, Харків і війну

ІНТЕРВ'Ю ЛУГАНЩИНА
