ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Підсумки соцзахисту Луганщини за 2025 рік та плани поточного року

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА)

У Дніпрі відбулася нарада керівників установ соціального захисту Луганської області. Підсумовано результати роботи за 2025 рік, озвучено показники мережі закладів та визначено пріоритети на 2026-й — підвищення якості послуг, розвиток реабілітації та підтримка громад. Про це повідомила Луганська ОВА.

Захід відбувся у змішаному форматі під головуванням директорки Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації Оксани Волошиної.

Учасники зосередили увагу на реальному стані системи соціального захисту, її спроможності задовольняти базові потреби мешканців області та необхідності переходу до сучаснішої, якіснішої моделі надання послуг.

☝️ Розвиток мережі закладів та реальні показники

У 2025 році на Луганщині працювали 23 комунальні установи соціальної сфери. До їх складу входили 7 обласних закладів, 3 територіальні центри соціального обслуговування, 9 центрів надання соціальних послуг, 2 центри соціальних служб та 2 реабілітаційні заклади громад.

На початку 2026 року мережа розширилася до 24 надавачів соціальних послуг.

Обласні заклади забезпечували, зокрема, стаціонарний догляд. Таку форму підтримки отримали 94 особи, які проживали у психоневрологічному інтернаті.

На рівні територіальних громад жителям доступні до восьми базових соціальних послуг: інформування, консультування, натуральна допомога, соціальна адаптація, догляд вдома, стаціонарний догляд, надання притулку та представництво інтересів. Така структура дозволяє надавати комплексну підтримку й створює основу для подальшого розвитку системи.

✅ Реабілітація, підтримка ВПО та залучення громад

Реабілітаційний напрямок залишається одним із пріоритетних. Протягом 2025 року комплексну допомогу в спеціалізованих закладах отримали понад 500 дітей з інвалідністю.

Продовжується робота з оновлення інфраструктури. Зокрема, реорганізація обласного центру «Відродження» — зі зміною приміщення, керівництва та матеріально-технічної бази — дозволила розширити можливості стаціонарної реабілітації.

Окремий блок роботи стосується внутрішньо переміщених осіб. Три надавачі соціальних послуг запровадили послугу притулку, зокрема для маломобільних ВПО відповідно до державних рішень. Наразі завершується підготовка нового приміщення, розрахованого на 30 місць.

Важливу роль у розвитку системи відіграють територіальні громади. Сім громад Луганщини — Лисичанська, Білокуракинська, Гірська, Марківська, Нижньодуванська, Кремінська та Біловодська — беруть участь у пілотному проєкті з надання послуги життєстійкості. Це дозволяє впроваджувати підходи, спрямовані не лише на підтримку, а й на відновлення соціальної спроможності людей.

📌 Пріоритети роботи на 2026 рік

За підсумками наради визначено ключові напрями діяльності на поточний рік. Основний акцент зроблено на підвищенні якості соціальних послуг та розширенні їх переліку відповідно до реальних потреб населення.

Серед пріоритетів — подальший розвиток реабілітаційного напрямку, зміцнення ролі територіальних громад та впровадження нових соціальних сервісів. Окремо наголошено на необхідності посилення взаємодії між усіма установами соціальної сфери та покращення координації їхньої діяльності.

Підсумки обговорення показали, що система соціального захисту Луганщини зберігає свою функціональність і поступово переходить до більш структурованої та ефективної моделі роботи.

👉 Також нагадаємо, що на базі гуманітарного хабу Нижньодуванської селищної військової адміністрації (СВА) відбувся інформаційно-просвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під назвою «Так! Ми можемо подолати туберкульоз. Що важливо знати кожному».

- Реклама-
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип