ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Вашингтон вивчає пропозицію Ірана про відкриття Ормузької протоки

Денис Молотов
Вашингтон вивчає пропозицію Ірана про відкриття Ормузької протоки
Ілюстративне фото з відкритих джерел: речниця Білого дому Керолайн Левітт.

У понеділок, 27 квітня, речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент Трамп провів зустріч із командою національної безпеки для обговорення пропозиції Тегерана щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Хоча адміністрація підтверджує факт дискусії, офіційне рішення щодо прийняття плану поки не ухвалене. Керолайн Левітт акцентувала на тому, що позиція Вашингтона залишається непохитною в принципових питаннях.

📢 «Тільки тому, що про це повідомили, я підтверджую, що президент зустрівся зі своєю командою з національної безпеки сьогодні вранці… Я б не сказала, що вони це розглядають. Я б просто сказала, що сьогодні вранці відбулася дискусія. Я впевнена, що ви дуже скоро почуєте про це безпосередньо від президента», – сказала вона, відмовившись сказати, чи прийме Трамп цю пропозицію.

Речниця також вказала, що «червоні лінії президента щодо Ірану були дуже чітко пояснені не лише американській громадськості, а і їм самим».

Критика з боку Держдепартаменту

Державний секретар Марко Рубіо висловився щодо іранської ініціативи значно жорсткіше. За його словами, США не допустять ситуації, де Іран виступатиме одноосібним регулятором стратегічного маршруту.

Ключові претензії Марко Рубіо:

  • Неприпустимість запровадження Іраном власних зборів за прохід суден.
  • Неможливість надання Тегерану права фактичного контролю над міжнародним водним шляхом.

Нова пропозиція Ірану з відкриття Ормузької протоки та припинення війни виглядає як спроба виграти час та послабити санкційний тиск. План передбачає: перенесення обговорення ядерної програми Ірану на пізніший термін, після розблокування водного шляху.

Ризики для адміністрації Трампа: Експерти зазначають, що прийняття цієї пропозиції позбавить президента основних важелів впливу. Головні цілі Трампа — вивезення запасів збагаченого урану та повна зупинка процесів збагачення — можуть залишитися недосягнутими, якщо США погодяться розблокувати шляхи до вирішення ядерного питання.

Очікується, що найближчим часом нові заяви Дональда Трампа внесуть остаточну ясність у те, чи готовий Вашингтон до прямих домовленостей із Тегераном на таких умовах.

👉 Також нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа перейшла до радикальних кроків у відносинах із європейськими партнерами. У Вашингтоні розробили перелік заходів для «покарання» країн НАТО, які відмовилися підтримати військову операцію США проти Ірану.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип