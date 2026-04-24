ВПО долучилися до заходу з профілактики туберкульозу на Луганщині

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 24.04.2026

На базі гуманітарного хабу Нижньодуванської селищної військової адміністрації (СВА) відбувся інформаційно-просвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під назвою «Так! Ми можемо подолати туберкульоз. Що важливо знати кожному». Про це повідомила Луганська ОВА у п’ятницю, 24 квітня.

Організаторами виступили Луганська обласна військова адміністрація спільно з Нижньодуванською громадою. До обговорення долучилися представники обласної влади та медичної сфери.

Серед учасників заходу — заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, фахівці Департаменту охорони здоров’я, спеціалісти обласного медичного центру соціально небезпечних інфекційних хвороб, а також представники Троїцького центру первинної медико-санітарної допомоги.

🩺 У центрі уваги під час заходу була профілактика туберкульозу, зокрема ключові складові боротьби із захворюванням:
  • своєчасне виявлення;
  • якісна діагностика;
  • ефективні профілактичні заходи.

Програма мала прикладний характер і передбачала не лише інформування, а й безпосередню участь відвідувачів у медичних процедурах.

📊 Окрім тематичної презентації, учасники пройшли скринінгове анкетування, що дозволило оцінити індивідуальні ризики та виявити можливі симптоми захворювання.

✅ Важливим етапом заходу став медичний огляд. Присутні отримали можливість пройти рентгенологічне обстеження органів грудної клітки із застосуванням портативного обладнання REMEX-KA6, оснащеного вбудованими алгоритмами штучного інтелекту. Також проводилися швидкі тести на соціально небезпечні інфекції.

Загалом у заході взяли участь 41 особа. Кожен із них пройшов рентгенологічну діагностику. Додатково було проведено 16 швидких тестів, а всі учасники отримали індивідуальні консультації сімейного лікаря та профільних медичних спеціалістів.

ℹ️ Профілактика туберкульозу залишається одним із ключових напрямів роботи у сфері громадського здоров’я. Подібні заходи організовуються регулярно, адже системна інформаційна робота та раннє виявлення захворювань є ефективним інструментом збереження здоров’я населення.

Також нагадаємо, що у Луганській області 10 медичних закладів долучилися до реалізації Національної програми «Скринінг здоров`я 40 +», проміжні результати якої розглянули під час засідання Координаційної міжвідомчої ради з профілактики неінфекційних захворювань

