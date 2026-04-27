Трамп відповів на питання журналістів щодо війни в Україні

Останні заяви Дональда Трампа, зроблені у неділю, 26 квітня, свідчать про активізацію зусиль США щодо завершення російсько-української війни. Як повідомляє Reuters, американський лідер підтвердив факт ведення регулярних «хороших розмов» як із шостим президентом України В.О. Зеленським, так і з російським диктатором володимиром путіним.

Президент США наголосив, що його адміністрація зосереджена на пошуку шляхів припинення повномасштабного конфлікту, який триває з лютого 2022 року. Попри відсутність конкретних дат останніх контактів, Трамп запевнив у позитивній динаміці діалогу.

📢 «Я дійсно спілкуюся з ним (путіним), і також спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови. Ми працюємо над ситуацією з росією та Україною, і сподіваємося, що зможемо це вирішити», – розповів Трамп.

Головні перешкоди на шляху до миру

Попри оптимізм щодо процесу переговорів, глава Білого дому вказав на значні труднощі суб’єктивного характеру. На думку Трампа, особисте ставлення лідерів держав один до одного гальмує дипломатичний прогрес.

📌 Ключові тези американського президента:

«Безглузда ненависть»: Трамп назвав ворожість між путіним та Зеленським основною емоційною перешкодою для досягнення компромісу.

📢 «Ненависть між путіним і Зеленським є безглуздою», – вкотре окреслив свою позицію Трамп.

Обіцянка завершити війну: Політик вкотре підтвердив свій намір зупинити бойові дії, які розпочалися після російського вторгнення.

📢 «Ми працюємо над ситуацією з росією, росією та Україною, і сподіваємося, що зможемо це вирішити», – додав він.

Варто зауважити, що попередні заяви Дональда Трампа викликали неоднозначну реакцію в міжнародній спільноті. Зокрема, раніше він припускав, що саме українська сторона нібито затягує процес укладення мирної угоди, а Володимира Зеленського називав «основною перешкодою» на шляху до вирішення конфлікту.

Наразі офіційний Київ та кремль не надали детальних коментарів щодо змісту та частоти цих «хороших розмов», про які згадує лідер США.

👉 Також нагадаємо, що черговий замах на Дональда Трампа стався в ніч проти неділі, 26 квітня, під час щорічного прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі.