Переговори в Ісламабаді Ірану та США скасовано

Запланований раунд дипломатичних переговорів у Пакистані офіційно скасовано. Тегеран заявив, що не братиме участі у зустрічі, а віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував свій візит до Ісламабада. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на офіційні та дипломатичні джерела.

Попри попередні анонси з боку Білого дому, діалог зайшов у глухий кут. Основним каменем спотикання стали умови припинення вогню та економічні обмеження.

📌 Ключові фактори конфлікту:

Ультиматум Тегерана: Іранська сторона відмовилася від діалогу через “надмірні та нереалістичні вимоги США”. Головною умовою Тегерана залишається негайне зняття морської блокади з іранських портів.

Позиція Вашингтона: Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що делегація на чолі з Джей Ді Венсом готова до переговорів, проте американська сторона не має наміру продовжувати режим припинення вогню без конкретних поступок.

Переговори мали стати шансом на завершення багатотижневої війни, яка суттєво дестабілізувала регіон.

📢 «Я очікую укладення вигідної угоди з Іраном для завершення війни, проте ми не плануємо просто так продовжувати режим припинення вогню», — підкреслив глава Білого дому Дональд Трамп напередодні скасування візиту.

🚢 Стратегічне значення блокади

Морська блокада, зняття якої вимагає Іран, стала одним із найпотужніших інструментів тиску Вашингтона. Саме через зупинку судноплавства в регіоні та блокування іранських портів економіка країни зазнає критичних збитків, що й змусило сторони спочатку заговорити про можливість зустрічі в Пакистані.

ℹ️ Пакистанська сторона, яка виступала медіатором зустрічі, поки не коментує офіційну відмову учасників. Дипломатичні джерела припускають, що пауза в переговорах може бути використана для перегрупування сил.