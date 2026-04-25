Атака на Чернігівщину: удари по Ніжину та громадах області

У ніч проти суботи російські війська здійснили атаку на Чернігівщину, застосувавши різні типи озброєння. Про наслідки повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Росіяни атакували Ніжин, імовірно, балістичною ракетою і “геранями”. На жаль, двоє чоловіків загинули: одному було 30 років, іншому – 60. 54-річного чоловіка ушпиталили з уламковими пораненнями. Постраждала жінка старшого віку», – написав він.

☝️ За уточненими даними, атака на Чернігівщину призвела до таких наслідків:

Загиблі: 2 людини;

2 людини; Поранені: щонайменше 7 осіб у різних громадах;

щонайменше 7 осіб у різних громадах; Госпіталізація: частина постраждалих перебуває у медичних закладах.

📌 Значних руйнувань зазнали населені пункти області:

Городнянська громада: зафіксовані удари дронами типу “шахед” по житлових кварталах. Пошкоджено десятки приватних будинків, відомо про п’ятьох постраждалих.

Семенівка: безпілотник влучив у лікарню, пошкоджено будівлю медичного закладу та котельню.

Сновська громада (Корюківський район): у селах сталися влучання у житлові будинки, виникли пожежі в домогосподарствах, господарчих спорудах і легковому автомобілі.

Атака охопила кілька районів області та супроводжувалася численними вибухами.

📢 «Усього протягом минулої доби було 27 обстрілів. 54 вибухи», – додав начальник ОВА.

Під час ліквідації наслідків роботи ускладнювалися загрозою повторних ворожих атак. Рятувальники неодноразово змушені були тимчасово призупиняти роботи та відходити у безпечні місця.

Цієї ночі по Україні було запущено 47 ракет і 619 безпілотників різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили більшість повітряних цілей.

Основний напрямок масованого удару припав на Дніпро, однак під атаки також потрапили: Чернігівська, Харківська, Сумська, Одеська, Київська область.

⚠️ Нагадаємо, внаслідок тієї ж нічної атаки у Дніпрі загинули люди та десятки отримали поранення.